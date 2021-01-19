І може хтось тут ще не зрозумів геніального задуму Шевченка?
Замість перемоги над Австрією і виходу на Італію(проти неї шансів нуль), наші спеціально програли і вийшли на Швецію.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03
І може хтось тут ще не зрозумів геніального задуму Шевченка?
Замість перемоги над Австрією і виходу на Італію(проти неї шансів нуль), наші спеціально програли і вийшли на Швецію.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:31
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:50
Вкладчик1234
Напевне розраховують на швидкий крах режиму Лукашенко.
Але по-моєму Луці нічого не загрожує і до 2025 він точно протягне.
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:28
[quote="5249559:pesikot"][b]detroytred[/b]
ты сидишь на иждивении у общества, ничего не вкладывая в общество
Какого пениса кому-то интересно твоё мнение ?
Ты даже на Донбассе войну с Россией признать никак не можешь
Всё, что касается РФ, ты всё "допускаешь". С "умным" видом напыщенного индюка с погонами
Зато точно знаешь, что если б дали приказ, то Ходаковский выступил против ДНР
Но реальность была совсем другой. Ходаковский за ДНР, в нарушение присяги
[b]Hotab[/b], тебе будя не нравится, но этот [b]detroytred[/b] - тупой ватник в кубе[/quote]
О ти знов брешеш.
Тупо прямо брешеш.
Про те, що я не визнаю війни з рашкованією, рашкою, Росією.
Брехло, це вже який раз ти прямо брешеш...
Що ти за маячню мені приписуєш про наказ Ходаковського?
Ти цитати давай, мої твердження, що я висловлював, а не твоє перекручення зі стелі.
І подивись на звернення генералів на захист Замани. Там підписи Муженко і Забродського. Почитай, шамкая губами, про що там мова.
Зрозумій, ляпати безпідставно зі стелі на мене *ватник* - це твоя тупа хатєлка.
А от я тебе в брехню вже вкотре макаю й макаю. Чітко конкретно взазуючі, що саме ти збрехав.
Ти відмовчуєшся і знов вистрибуєш з новою брехнею.
Ще наявнішою. Як брехло Кисильов і Ко.
Які погони? В пенсіонера. Ти про що мариш?
Які претензії до виплати пенсії? Зформулюй конкретно.
Які конкретно зобов'язання і перед ким я не виконав?
Що я повинен вкладати в суспільство?
І головне -- вкажи підстави. Бо твої хатєлки якось по дитячому.
Як бачиш, по полицям тобі розтулмачив, які всі оці твої закиди дурнуваті й брехливі.
Тобто це ти самий, що не є, дурнуватий брехливий ватник у кубі.
Зи.
Я тобі особисто вказував, про захватчиков и их пособников пушилиных (тобто загарбники - це рашка. Загарбники - це війна. Посібники пушиліни - на Донбасі).
Без "допускаю", прямо.
Загарбники (одні) і їх посібники (інші. Місцеві).
"Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?"
Вт 19 янв, 2021 14:01
[url=https://forum.finance.ua/topic221395.html?p=5150015&hilit=]Політичні дискусії[/url]оккупированные&sid=94a01de7483ed8086c27a806eeb5b424#p5150015
Якісь паталогічні брехуни.
Чи хворі, чи дурні, чи падлюки.
Чи три в одному.
Брешуть і брешуть. Макаєш, витрачаєш час, наводиш конкретні твердження, а вони нове й нове.
Ще й тупе до нестями, бо спростовується без великих складнощів.
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:35
Re: Політичні дискусії
Мне ни с Будивельныком, ни с Детройтом детей не крестить. И на текущий момент кто патриотичнее , мне не очень интересно. Зато , и я тебе уже писал это, я до прыщей на пятках не переношу враньё!! Я не переношу, когда извиваются , врут , выкручиваются только ради сиюминутной победы в словесном батле. Патологический лжец - это меганенадежный человек в качестве партнёра и боевого товарища. Ему нельзя доверить спину в бою, на него нельзя рассчитывать, что не предаст ради своей личной сиюминутной выгоды. Тот, кого защищаешь ты, буквально концентрат дерьма. И какая тогда разница, какие патриотичные месседжи он декларирует, если он постоянно врет?
Додано: Сер 23 чер, 2021 23:37
Абсолютно неверно. Могу судить хотя бы по моим одноклассникам: от сына директора магазина "Океан" на Благбазе (харьковчане поймут), до сына работяг (не самой высокой квалификации) с ФЭДа, единственного, который не смог поехать с классом на экскурсию в Москву.
И мое утверждение не относилось конкретно к вам, поскольку не имел информации о ваших молодых годах.
Додано: Чет 24 чер, 2021 01:28
Боец, который служит снайпером в одном из отдельных разведывательных батальонов Сухопутных войск и чье имя не разглашают, дал интервью.
В нем он отметил, что именно из-за главы страны-агрессора началась война в Украине.
Недавно боец поразил цель на расстоянии 2161 м, что является рекордом для Украины и третьим результатом в мире.
«Я хотел бы уничтожить того, кто все это начал, человека, из-за которого в Украине идет война и гибнут мирные, и военные. Мой враг номер один – Путин», – сказал рекордсмен.
«Курт», которому сейчас 32 года, проходил срочную службу в одном из спецподразделений внутренних войск и уже тогда обнаружил у себя навыки к стрельбе. Затем он занимался боксом и тяжелой атлетикой, однако война на Донбассе изменила его планы на жизнь. Мужчина прошел курсы снайпинга и затем отправился на фронт – сначала в добробат, а затем подписал контракт с ВСУ.
Свою мотивацию он объяснил коротко: «Мой дом в двухстах километрах от линии фронта. Как я мог остаться в стороне? Я не хочу, чтобы ко мне домой пришло вот это… Я хочу жить в Украине».
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:24
Додано: Чет 24 чер, 2021 07:47
на 100% согласен!
Только начинать "проверять" стоит с Омана, или "С Дела Вагнеровцев", или с момента ликвидации экономики Украины, в момент иностранной агрессии(А Суд в Гааге уже дал определение), ....
- Уточните пожалуйста.
А вчера до обеда приходили и одиночные "грады", "открывали ответный огонь" - это стрелковое, что практически звучит круглосуточно. Но нет подвижек в освобождении Земли Украины - восстановлении территориальной целостности Государства.
Гнетут меня смутные догадки, что "Кравчук и его молодая команда" затянут нас в Корейский сценарий, или продадут ВСЕХ И ВСЁ(что то же уже пройдено в 91м).
Это когда не более, чем вчера М.О. РФ и Китая дали прес конференцию.
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