Додано: Сер 23 чер, 2021 22:28

[quote="5249559:pesikot"][b]detroytred[/b]

ты сидишь на иждивении у общества, ничего не вкладывая в общество



Какого пениса кому-то интересно твоё мнение ?

Ты даже на Донбассе войну с Россией признать никак не можешь



Всё, что касается РФ, ты всё "допускаешь". С "умным" видом напыщенного индюка с погонами



Зато точно знаешь, что если б дали приказ, то Ходаковский выступил против ДНР

Но реальность была совсем другой. Ходаковский за ДНР, в нарушение присяги



[b]Hotab[/b], тебе будя не нравится, но этот [b]detroytred[/b] - тупой ватник в кубе[/quote]

О ти знов брешеш.

Тупо прямо брешеш.

Про те, що я не визнаю війни з рашкованією, рашкою, Росією.

Брехло, це вже який раз ти прямо брешеш...



Що ти за маячню мені приписуєш про наказ Ходаковського?

Ти цитати давай, мої твердження, що я висловлював, а не твоє перекручення зі стелі.



І подивись на звернення генералів на захист Замани. Там підписи Муженко і Забродського. Почитай, шамкая губами, про що там мова.



Зрозумій, ляпати безпідставно зі стелі на мене *ватник* - це твоя тупа хатєлка.

А от я тебе в брехню вже вкотре макаю й макаю. Чітко конкретно взазуючі, що саме ти збрехав.

Ти відмовчуєшся і знов вистрибуєш з новою брехнею.

Ще наявнішою. Як брехло Кисильов і Ко.



Які погони? В пенсіонера. Ти про що мариш?

Які претензії до виплати пенсії? Зформулюй конкретно.

Які конкретно зобов'язання і перед ким я не виконав?

Що я повинен вкладати в суспільство?

І головне -- вкажи підстави. Бо твої хатєлки якось по дитячому.



Як бачиш, по полицям тобі розтулмачив, які всі оці твої закиди дурнуваті й брехливі.

Тобто це ти самий, що не є, дурнуватий брехливий ватник у кубі.



Зи.

Я тобі особисто вказував, про захватчиков и их пособников пушилиных (тобто загарбники - це рашка. Загарбники - це війна. Посібники пушиліни - на Донбасі).

Без "допускаю", прямо.

Загарбники (одні) і їх посібники (інші. Місцеві).



"Ни в коем случае не отрицаю агрессивных намерений захватчиков и их пособников типа пушилиных и т.д., но у тебя-то мозги есть?"

Вт 19 янв, 2021 14:01

[url=https://forum.finance.ua/topic221395.html?p=5150015&hilit=]Політичні дискусії[/url]оккупированные&sid=94a01de7483ed8086c27a806eeb5b424#p5150015



Якісь паталогічні брехуни.

Чи хворі, чи дурні, чи падлюки.

Чи три в одному.

Брешуть і брешуть. Макаєш, витрачаєш час, наводиш конкретні твердження, а вони нове й нове.

Ще й тупе до нестями, бо спростовується без великих складнощів.