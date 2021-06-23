RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7342734373447345
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:02

  Hotab написав:
  pesikot написав:Hotab, тебе будя не нравится, но этот detroytred - тупой ватник в кубе

Мне ни с Будивельныком, ни с Детройтом детей не крестить. И на текущий момент кто патриотичнее , мне не очень интересно. Зато , и я тебе уже писал это, я до прыщей на пятках не переношу враньё!! Я не переношу, когда извиваются , врут , выкручиваются только ради сиюминутной победы в словесном батле. Патологический лжец - это меганенадежный человек в качестве партнёра и боевого товарища. Ему нельзя доверить спину в бою, на него нельзя рассчитывать, что не предаст ради своей личной сиюминутной выгоды. Тот, кого защищаешь ты, буквально концентрат дерьма. И какая тогда разница, какие патриотичные месседжи он декларирует, если он постоянно врет?

Вы, словно философ - задались вопросом:
Что первично?
Яйцо или курица?
Государство или его существование?
Деньги или иностранная агрессия?
Деньги или сам факт существования Государства?
И что такое 92й год? http://dialogs.org.ua/people/54861/ запущенный клоунами на самокатах?

Деньги на оборонку, или боеспособная армия, освобождение оккупированной земель или построение высокоприбыльного бизнеса,....

Вернёмся к тому, что официально у нас НЕТ Государства с 2011 года - Законодательно.
Тем более "Кравчук и его молодая команда" - это дело Запустило в такую Пропасть, что Вы даже не представляете...

Вот и получили..., - чи маємо, що маємо.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8838
З нами з: 20.09.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:02

  Ukrainian написав: Я хочу жить в Украине».

Смотреть видео до конца!
https://patrioty.org.ua/society/ukrains ... 80536.html
А ведь в Крыму было на порядок циничнее и по беспределу.

Когда мы с Вами общаемся, каждый имеет своё видение происходящего, НО
- Правда одна!
О чём Вас, уважаемый воин(снайпер) информирует.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8838
З нами з: 20.09.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:18

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7342734373447345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95616)
24.06.2021 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.