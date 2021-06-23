Hotab написав:
Мне ни с Будивельныком, ни с Детройтом детей не крестить. И на текущий момент кто патриотичнее , мне не очень интересно. Зато , и я тебе уже писал это, я до прыщей на пятках не переношу враньё!! Я не переношу, когда извиваются , врут , выкручиваются только ради сиюминутной победы в словесном батле. Патологический лжец - это меганенадежный человек в качестве партнёра и боевого товарища. Ему нельзя доверить спину в бою, на него нельзя рассчитывать, что не предаст ради своей личной сиюминутной выгоды. Тот, кого защищаешь ты, буквально концентрат дерьма. И какая тогда разница, какие патриотичные месседжи он декларирует, если он постоянно врет?
Вы, словно философ - задались вопросом:
Что первично?
Яйцо или курица?
Государство или его существование?
Деньги или иностранная агрессия?
Деньги или сам факт существования Государства?
И что такое 92й год?
Деньги на оборонку, или боеспособная армия, освобождение оккупированной земель или построение высокоприбыльного бизнеса,....
Вернёмся к тому, что официально у нас НЕТ Государства с 2011 года - Законодательно.
Тем более "Кравчук и его молодая команда" - это дело Запустило в такую Пропасть, что Вы даже не представляете...
Вот и получили..., - чи маємо, що маємо.