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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7342734373447345
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:02

  Ukrainian написав: Я хочу жить в Украине».

Смотреть видео до конца!
https://patrioty.org.ua/society/ukrains ... 80536.html
А ведь в Крыму было на порядок циничнее и по беспределу.

Когда мы с Вами общаемся, каждый имеет своё видение происходящего, НО
- Правда одна!
О чём Вас, уважаемый воин(снайпер) информирует.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:18

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:28

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  Starikan написав:Не согласен. Как правило, бедность накладывает неизгладимый отпечаток на менталитете.
Спокійно, не профільно і без хамства
1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя.
Абсолютно неверно. Могу судить хотя бы по моим одноклассникам: от сына директора магазина "Океан" на Благбазе (харьковчане поймут), до сына работяг (не самой высокой квалификации) с ФЭДа, единственного, который не смог поехать с классом на экскурсию в Москву.
И мое утверждение не относилось конкретно к вам, поскольку не имел информации о ваших молодых годах.
Я не мав претензій до Вашого допису.
Проте ясно,що ті кому в 1990 було 25 і менше - приблизно всі мали однакові статки..в порівнянні з ситуацією наприклад 2010 чи 2020 років.
Зараз нерівність на два порядки вища.
ПС
А те що в класу було 3 багатших від усіх і 2 таких які не могли заплатити за випускний.. - так це було у всіх.
budivelnik
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  #<1 ... 7342734373447345
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