Смотреть видео до конца!
А ведь в Крыму было на порядок циничнее и по беспределу.
Когда мы с Вами общаемся, каждый имеет своё видение происходящего, НО
- Правда одна!
О чём Вас, уважаемый воин(снайпер) информирует.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:02
Смотреть видео до конца!
А ведь в Крыму было на порядок циничнее и по беспределу.
Когда мы с Вами общаемся, каждый имеет своё видение происходящего, НО
- Правда одна!
О чём Вас, уважаемый воин(снайпер) информирует.
Додано: Чет 24 чер, 2021 10:28
Я не мав претензій до Вашого допису.
Проте ясно,що ті кому в 1990 було 25 і менше - приблизно всі мали однакові статки..в порівнянні з ситуацією наприклад 2010 чи 2020 років.
Зараз нерівність на два порядки вища.
ПС
А те що в класу було 3 багатших від усіх і 2 таких які не могли заплатити за випускний.. - так це було у всіх.
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