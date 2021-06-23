Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7342734373447345 Додано: Чет 24 чер, 2021 09:02 Ukrainian написав: Я хочу жить в Украине». ».

Смотреть видео до конца!

https://patrioty.org.ua/society/ukrains ... 80536.html

А ведь в Крыму было на порядок циничнее и по беспределу.



Когда мы с Вами общаемся, каждый имеет своё видение происходящего, НО

- Правда одна!

О чём Вас, уважаемый воин(снайпер) информирует. Смотреть видео до конца!А ведь в Крыму было на порядок циничнее и по беспределу.Когда мы с Вами общаемся, каждый имеет своё видение происходящего, НО- Правда одна!О чём Вас, уважаемый воин(снайпер) информирует. Kudrjavuy

Повідомлень: 8838 З нами з: 20.09.12 Подякував: 710 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 09:18 Schmit

Повідомлень: 2218 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 10:28 Starikan написав: budivelnik написав: Starikan написав: Не согласен. Как правило, бедность накладывает неизгладимый отпечаток на менталитете. Не согласен. Как правило, бедность накладывает неизгладимый отпечаток на менталитете. Спокійно, не профільно і без хамства

1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя. Спокійно, не профільно і без хамства1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя. Абсолютно неверно. Могу судить хотя бы по моим одноклассникам: от сына директора магазина "Океан" на Благбазе (харьковчане поймут), до сына работяг (не самой высокой квалификации) с ФЭДа, единственного, который не смог поехать с классом на экскурсию в Москву.

И мое утверждение не относилось конкретно к вам, поскольку не имел информации о ваших молодых годах. Абсолютно неверно. Могу судить хотя бы по моим одноклассникам: от сына директора магазина "Океан" на Благбазе (харьковчане поймут), до сына работяг (не самой высокой квалификации) с ФЭДа, единственного, который не смог поехать с классом на экскурсию в Москву.И мое утверждение не относилось конкретно к вам, поскольку не имел информации о ваших молодых годах. Я не мав претензій до Вашого допису.

Проте ясно,що ті кому в 1990 було 25 і менше - приблизно всі мали однакові статки..в порівнянні з ситуацією наприклад 2010 чи 2020 років.

Зараз нерівність на два порядки вища.

ПС

А те що в класу було 3 багатших від усіх і 2 таких які не могли заплатити за випускний.. - так це було у всіх. Я не мав претензій до Вашого допису.Проте ясно,що ті кому в 1990 було 25 і менше - приблизно всі мали однакові статки..в порівнянні з ситуацією наприклад 2010 чи 2020 років.Зараз нерівність на два порядки вища.ПСА те що в класу було 3 багатших від усіх і 2 таких які не могли заплатити за випускний.. - так це було у всіх. budivelnik

Повідомлень: 24572 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7342734373447345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор