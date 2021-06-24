Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:53
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:00
Русские свиньи наложили полные штаны на своих катерах и советских самолётах. Это не украинскую баржу в азове гонять. Эсминец себя защитить может от катеров и самолетов в том числе.
Эсминец шёл в украинских водах и никто кроме Рашки по другому не считает.
В 2014 году Кремлю бросили кость которую тот жадно заглотнул и которая застряла в горле.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|