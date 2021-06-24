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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7342734373447345
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:53

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:20

  unicdima написав:


Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:00

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:


Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? :)

Русские свиньи наложили полные штаны на своих катерах и советских самолётах. Это не украинскую баржу в азове гонять. Эсминец себя защитить может от катеров и самолетов в том числе.
Эсминец шёл в украинских водах и никто кроме Рашки по другому не считает.
В 2014 году Кремлю бросили кость которую тот жадно заглотнул и которая застряла в горле.
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