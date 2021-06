Додано: Чет 24 чер, 2021 20:00

Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки?

Русские свиньи наложили полные штаны на своих катерах и советских самолётах. Это не украинскую баржу в азове гонять. Эсминец себя защитить может от катеров и самолетов в том числе.Эсминец шёл в украинских водах и никто кроме Рашки по другому не считает.В 2014 году Кремлю бросили кость которую тот жадно заглотнул и которая застряла в горле.Цікаві коментиThis was just Russia trying to act macho. That is a type 45 destroyer which can engage 2000 targets simultaneously and Ivan waited until it was well out of range before firing. Defender didn't even alter course.