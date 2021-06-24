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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7342734373447345
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:53

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:20

  unicdima написав:


Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:00

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:


Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? :)

Русские свиньи наложили полные штаны на своих катерах и советских самолётах. Это не украинскую баржу в азове гонять. Эсминец себя защитить может от катеров и самолетов в том числе.
Эсминец шёл в украинских водах и никто кроме Рашки по другому не считает.
В 2014 году Кремлю бросили кость которую тот жадно заглотнул и которая застряла в горле.
Цікаві коменти
This was just Russia trying to act macho. That is a type 45 destroyer which can engage 2000 targets simultaneously and Ivan waited until it was well out of range before firing. Defender didn't even alter course.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:27

Простите, но я по своей малограмотности немножко не понимаю суть происходящего:
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення РНБО про введення персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса,

Т.Е. Президент Украины ....
Ибо данные лица по сути ни есть лицами создавшими структуры в их собственности, и им подконтрольные, с офшорными гаванями, что ни есть в доступе Украинского правосудия.
И чем отличаются такие варианты:
https://kazvedomosti.kz/article/plohoe- ... alushkina/
https://informburo.kz/stati/bankrotstvo ... strii.html
О чём стонут в РФ(нож в спину):
https://auto.rambler.ru/navigator/46694 ... ntent=news
Проблемы у генерального партнера «АвтоВАЗа» в республике – сборочной площадки «Азия Авто» – начались в конце 2019 года. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Казахстана разорвало контракт на промсборку с, принадлежащим казахстанскому бизнесмену Анатолию Балушкину (35-е место в казахстанском рейтинге Forbes с оценкой состояния в $153 млн), заводом и потребовало вернуть государству 174 млрд тенге (около 29,6 млрд рублей).
Именно в такую сумму министерство оценило ущерб государства из-за того, что сборочный автозавод в Усть-Каменогорске не выполнил в обмен на таможенные и налоговые льготы взятые обязательства по локализации производства. А именно не были возведены цеха сварки и окраски кузовов, что не позволило перевести это производство из статуса «отверточного» крупноузлового в разряд CKD (мелкоузловая сборка), посчитали чиновники.


В переводе: возврат нацарёванного по причине невыполнения инвестиционного обязательства с монетизацией и возвращением "полученных преференций".
(Руку Назарбаєва, не возможно с кем то спутать Кратко-логично-понятно-В Интересах Казахстана)

Ибо сами средства получения прибыли лицами, против которых объявлены санкции - ни есть "Кино", а большинстве случаев непрерывный цикл производства, нарушением которого - хорониться остатки индустриализации в Украине.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:11

Re: Політичні дискусії

unicdima
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