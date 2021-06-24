Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:53
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:00
Русские свиньи наложили полные штаны на своих катерах и советских самолётах. Это не украинскую баржу в азове гонять. Эсминец себя защитить может от катеров и самолетов в том числе.
Эсминец шёл в украинских водах и никто кроме Рашки по другому не считает.
В 2014 году Кремлю бросили кость которую тот жадно заглотнул и которая застряла в горле.
Цікаві коменти
This was just Russia trying to act macho. That is a type 45 destroyer which can engage 2000 targets simultaneously and Ivan waited until it was well out of range before firing. Defender didn't even alter course.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:27
Простите, но я по своей малограмотности немножко не понимаю суть происходящего:
Т.Е. Президент Украины ....
Ибо данные лица по сути ни есть лицами создавшими структуры в их собственности, и им подконтрольные, с офшорными гаванями, что ни есть в доступе Украинского правосудия.
И чем отличаются такие варианты:
О чём стонут в РФ(нож в спину):
В переводе: возврат нацарёванного по причине невыполнения инвестиционного обязательства с монетизацией и возвращением "полученных преференций".
(Руку Назарбаєва, не возможно с кем то спутать Кратко-логично-понятно-В Интересах Казахстана)
Ибо сами средства получения прибыли лицами, против которых объявлены санкции - ни есть "Кино", а большинстве случаев непрерывный цикл производства, нарушением которого - хорониться остатки индустриализации в Украине.
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:11
Re: Політичні дискусії
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