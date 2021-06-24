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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7342734373447345
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:53

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:20

  unicdima написав:


Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:00

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:


Пропагандистам опять выдумывать новые отмазки? :)

Русские свиньи наложили полные штаны на своих катерах и советских самолётах. Это не украинскую баржу в азове гонять. Эсминец себя защитить может от катеров и самолетов в том числе.
Эсминец шёл в украинских водах и никто кроме Рашки по другому не считает.
В 2014 году Кремлю бросили кость которую тот жадно заглотнул и которая застряла в горле.
Цікаві коменти
This was just Russia trying to act macho. That is a type 45 destroyer which can engage 2000 targets simultaneously and Ivan waited until it was well out of range before firing. Defender didn't even alter course.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:27

Простите, но я по своей малограмотности немножко не понимаю суть происходящего:
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
Президент України Володимир Зеленський указом затвердив рішення РНБО про введення персональних санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса,

Т.Е. Президент Украины ....
Ибо данные лица по сути ни есть лицами создавшими структуры в их собственности, и им подконтрольные, с офшорными гаванями, что ни есть в доступе Украинского правосудия.
И чем отличаются такие варианты:
https://kazvedomosti.kz/article/plohoe- ... alushkina/
https://informburo.kz/stati/bankrotstvo ... strii.html
О чём стонут в РФ(нож в спину):
https://auto.rambler.ru/navigator/46694 ... ntent=news
Проблемы у генерального партнера «АвтоВАЗа» в республике – сборочной площадки «Азия Авто» – начались в конце 2019 года. Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Казахстана разорвало контракт на промсборку с, принадлежащим казахстанскому бизнесмену Анатолию Балушкину (35-е место в казахстанском рейтинге Forbes с оценкой состояния в $153 млн), заводом и потребовало вернуть государству 174 млрд тенге (около 29,6 млрд рублей).
Именно в такую сумму министерство оценило ущерб государства из-за того, что сборочный автозавод в Усть-Каменогорске не выполнил в обмен на таможенные и налоговые льготы взятые обязательства по локализации производства. А именно не были возведены цеха сварки и окраски кузовов, что не позволило перевести это производство из статуса «отверточного» крупноузлового в разряд CKD (мелкоузловая сборка), посчитали чиновники.


В переводе: возврат нацарёванного по причине невыполнения инвестиционного обязательства с монетизацией и возвращением "полученных преференций".
(Руку Назарбаєва, не возможно с кем то спутать Кратко-логично-понятно-В Интересах Казахстана)

Ибо сами средства получения прибыли лицами, против которых объявлены санкции - ни есть "Кино", а большинстве случаев непрерывный цикл производства, нарушением которого - хорониться остатки индустриализации в Украине.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:11

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:36

unicdima
Приходит понимание?

https://strana.ua/news/340354-zelenskij ... stran.html
"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал Зеленский.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 01:25

  unicdima написав:

В великої Росії всього два есмінці на весь флот отака от вона велич імперії
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:37

  unicdima написав:

Велика Британія заявила, що продовжить відправляти військові кораблі Королівського флоту біля Криму після інциденту з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу тимчасово окупованого півострова.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі виданню «The Times»

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував інцидент зі стріляниною в Чорному морі. Як повідомляє DW, за його словами, британський ескадрений міноносець HMS Defender королівського військово-морського флоту «йшов найкоротшим шляхом» з України до Грузії. Джонсон також наголосив, що «це українські води, і було зовсім правильно використовувати їх для переміщення з пункту A в пункт B».
«Важливий момент полягає в тому, що ми не визнаємо анексію Криму Росією, це частина суверенної української території, – підкреслив британський прем'єр. – Було абсолютно правильним, що нам довелося відстоювати закон і домагатися свободи судноплавства тим способом, яким ми це зробили».
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:42

Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным, - Bloomberg Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным, - Bloomberg
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:50

  Kudrjavuy написав:unicdima
Приходит понимание?

https://strana.ua/news/340354-zelenskij ... stran.html
"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал Зеленский.

К таким понимание не приходит никогда, даже если все очевидно.

Зеленский признался, что «слил» Лукашенко информацию по «вагнеровцам»

Он подтвердил, что операция действительно готовилась, однако якобы не украинскими спецслужбами. Ее идею, мол, подали другие страны, которые «хотели втянуть Киев в эту историю». Однако, по словам Зеленского, он доволен тем, что операция не удалась, поскольку это могло «плохо закончиться для Украины», учитывая ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске.

Надо же, сам во всем сознался, всю легенду Арестовичу поломал.
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