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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7343734473457346
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32

«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.

Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.
А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д.
"Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе. :D
Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10

  andrijk777 написав:
«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.

Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.
А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д.
"Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе. :D
Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.

Да це просто класика деяких посадовців.
Наче -- я навіть не думав, що так вийде.

Ну невже він очікував, що Лука однозначно зіграє тільки на його боці, а не пу.
От краще б ЗЕ пояснив причину такої своєї дії. Які підстави були для цього *Я был уверен, что он передаст нам этих убийц.*?

Питання: чому ЗЕ озвучив, "визнав себе"?

Ну от дійсно ми (пересічні) не маємо інформації. Так - або щось випадково витече, або конкуренти зіл'ють, або (що найчастіше) -- дають пересічним те, що самі визначили.

Це ви влучно відмітили про які були нападки на того ж Єрмака.
І так впевнено))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:28

Андрійжк777
Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.

Перечитав інтерв'ю за посиланням.
Щось не зрозумів -- де там про ЗЕ злив операцію?
ЗЕ наче пояснює, що втрутився-почав звертатися до Луки вже після зриву операції, коли вагнерівці були в Луки.

Ну і тут зовсім якийсь кордибалет: президент наполягає, що нічого не знали, що нас хотіли втягнути, що за спиною організували.
Як????!!!!
Хто ж тоді б арештовував в нас цих вагнерівців?

Якщо ж він визнає, що за спиною і є наші учасники за спиною, то де реакція?
Хоча,пригадую, якогось генерала звільнили.


Ну прям якесь хто зна що...
І чому одразу усе це не оголосив.

Цікаво читати ваші та unicdima протилежні погляди на подію.

Як попередня між кардинальними протилежними поглядами може бути така версія: президент дійсно не захотів бути причетним до цієї операції, вирішив, щоб дії робив і відповідав інший (Лука).
Лука теж не дурень.

Так знов класика: халатна бездіяльность є характерною дією наших посадовців.
За не зробив --- в нас тіки пожурять.
А дії треба робити та ще й відповідати.
Це нормально для обивателя, але не для активних, можновладців.
detroytred
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