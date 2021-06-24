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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7343734473457346 Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32 «Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.

Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.

А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д.

"Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе.

Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати. Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д."Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе.Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати. andrijk777

Повідомлень: 3118 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10 andrijk777 написав: «Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.

Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.

А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д.

"Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе.

Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати. Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д."Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе.Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.

Да це просто класика деяких посадовців.

Наче -- я навіть не думав, що так вийде.



Ну невже він очікував, що Лука однозначно зіграє тільки на його боці, а не пу.

От краще б ЗЕ пояснив причину такої своєї дії. Які підстави були для цього *Я был уверен, что он передаст нам этих убийц.*?



Питання: чому ЗЕ озвучив, "визнав себе"?



Ну от дійсно ми (пересічні) не маємо інформації. Так - або щось випадково витече, або конкуренти зіл'ють, або (що найчастіше) -- дають пересічним те, що самі визначили.



Це ви влучно відмітили про які були нападки на того ж Єрмака.

І так впевнено)) Да це просто класика деяких посадовців.Наче -- я навіть не думав, що так вийде.Ну невже він очікував, що Лука однозначно зіграє тільки на його боці, а не пу.От краще б ЗЕ пояснив причину такої своєї дії. Які підстави були для цього *Я был уверен, что он передаст нам этих убийц.*?Питання: чому ЗЕ озвучив, "визнав себе"?Ну от дійсно ми (пересічні) не маємо інформації. Так - або щось випадково витече, або конкуренти зіл'ють, або (що найчастіше) -- дають пересічним те, що самі визначили.Це ви влучно відмітили про які були нападки на того ж Єрмака.І так впевнено)) detroytred

Повідомлень: 24367 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:28 Андрійжк777

Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.



Перечитав інтерв'ю за посиланням.

Щось не зрозумів -- де там про ЗЕ злив операцію?

ЗЕ наче пояснює, що втрутився-почав звертатися до Луки вже після зриву операції, коли вагнерівці були в Луки.



Ну і тут зовсім якийсь кордибалет: президент наполягає, що нічого не знали, що нас хотіли втягнути, що за спиною організували.

Як????!!!!

Хто ж тоді б арештовував в нас цих вагнерівців?



Якщо ж він визнає, що за спиною і є наші учасники за спиною, то де реакція?

Хоча,пригадую, якогось генерала звільнили.





Ну прям якесь хто зна що...

І чому одразу усе це не оголосив.



Цікаво читати ваші та unicdima протилежні погляди на подію.



Як попередня між кардинальними протилежними поглядами може бути така версія: президент дійсно не захотів бути причетним до цієї операції, вирішив, щоб дії робив і відповідав інший (Лука).

Лука теж не дурень.



Так знов класика: халатна бездіяльность є характерною дією наших посадовців.

За не зробив --- в нас тіки пожурять.

А дії треба робити та ще й відповідати.

Це нормально для обивателя, але не для активних, можновладців. detroytred

Повідомлень: 24367 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7343734473457346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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