Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:28

Андрійжк777

Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.



Перечитав інтерв'ю за посиланням.

Щось не зрозумів -- де там про ЗЕ злив операцію?

ЗЕ наче пояснює, що втрутився-почав звертатися до Луки вже після зриву операції, коли вагнерівці були в Луки.



Ну і тут зовсім якийсь кордибалет: президент наполягає, що нічого не знали, що нас хотіли втягнути, що за спиною організували.

Як????!!!!

Хто ж тоді б арештовував в нас цих вагнерівців?



Якщо ж він визнає, що за спиною і є наші учасники за спиною, то де реакція?

Хоча,пригадую, якогось генерала звільнили.





Ну прям якесь хто зна що...

І чому одразу усе це не оголосив.



Цікаво читати ваші та unicdima протилежні погляди на подію.



Як попередня між кардинальними протилежними поглядами може бути така версія: президент дійсно не захотів бути причетним до цієї операції, вирішив, щоб дії робив і відповідав інший (Лука).

Лука теж не дурень.



Так знов класика: халатна бездіяльность є характерною дією наших посадовців.

За не зробив --- в нас тіки пожурять.

А дії треба робити та ще й відповідати.

Це нормально для обивателя, але не для активних, можновладців.