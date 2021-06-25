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«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.
Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію. А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д. "Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе. Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так проти Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 25 чер, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз.
«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.
Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію. А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д. "Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе. Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.
Да це просто класика деяких посадовців. Наче -- я навіть не думав, що так вийде.
Ну невже він очікував, що Лука однозначно зіграє тільки на його боці, а не пу. От краще б ЗЕ пояснив причину такої своєї дії. Які підстави були для цього *Я был уверен, что он передаст нам этих убийц.*?
Питання: чому ЗЕ озвучив, "визнав себе"?
Ну от дійсно ми (пересічні) не маємо інформації. Так - або щось випадково витече, або конкуренти зіл'ють, або (що найчастіше) -- дають пересічним те, що самі визначили.
Це ви влучно відмітили про які були нападки на того ж Єрмака. І так впевнено))
Андрійжк777 Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.
Перечитав інтерв'ю за посиланням. Щось не зрозумів -- де там про ЗЕ злив операцію? ЗЕ наче пояснює, що втрутився-почав звертатися до Луки вже після зриву операції, коли вагнерівці були в Луки.
Ну і тут зовсім якийсь кордибалет: президент наполягає, що нічого не знали, що нас хотіли втягнути, що за спиною організували. Як????!!!! Хто ж тоді б арештовував в нас цих вагнерівців?
Якщо ж він визнає, що за спиною і є наші учасники за спиною, то де реакція? Хоча,пригадую, якогось генерала звільнили.
Ну прям якесь хто зна що... І чому одразу усе це не оголосив.
Цікаво читати ваші та unicdima протилежні погляди на подію.
Як попередня між кардинальними протилежними поглядами може бути така версія: президент дійсно не захотів бути причетним до цієї операції, вирішив, щоб дії робив і відповідав інший (Лука). Лука теж не дурень.
Так знов класика: халатна бездіяльность є характерною дією наших посадовців. За не зробив --- в нас тіки пожурять. А дії треба робити та ще й відповідати. Це нормально для обивателя, але не для активних, можновладців.
Schmit Так ЗЕ визнав, що подзвонив: коли вже операція зірвалася (арештували їх) чи до цього?
Наче ж після арешту. Тоді про яку *явку с повинной* каже Березовець?
А от те, що офіс та контори заявляли операції нема й не було та тещо -- це якби зашквар. Але й тут може бути виправдання -- операція під грифом. Зірвалася не зірвалася, поки гриф не зняли, ніякого визнання й бути не може.
Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції. Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив. Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців.
detroytred написав:Schmit Так ЗЕ визнав, що подзвонив: коли вже операція зірвалася (арештували їх) чи до цього?
Хтозна, нехай слідчі розбираються. Тут головне, що цілий рік позеленілі арестовичі з піною доказували, що ніякої операції не було взагалі. А тут сам Зе визнає - таки була спецоперація, але ніби не наша, нас туди втягували, «ми проявили суб’єктність...». Все інтерв’ю - якийсь треш.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 25 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції. Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив. Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців.
Госпидя, какой ты недалёкий
Зеленский открыто признал, что сам слил операцию, тем самым подставил всех - тех, кто долго готовил операцию в нашей стране, спец.службы других стран
Я точно понимаю, что идея этой операции – это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос — это правда. И то, что этого не произошло, я считаю — слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе
То есть, операция была, как и утверждали "порохоботы" и операция была слита Зеленским
Слова президента Владимира Зеленского о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера пытаются "переврать": такой спецоперации могло не быть или же ее могли придумать в России. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
Начались гнилые отмазки, когда поняли, что Зеленский в интервью наболтал лишнего
Слуга народа хочет разрешить Зеленскому принимать "политико-правовые решения", а судам запретить останавливать санкции СНБО. Как это оценивают юристы
Последними заседаниями СНБО Владимир Зеленский показал: если проблема с олигархами и судами не решается, а политической воли для реформ нет, то все можно обойти. Депутаты от Слуги народа решили не отставать и предложили расширить полномочия президента. Хотя, по мнению юристов, законопроекты "слуг" не имеют ничего общего с Конституцией.
Прямая попытка узурпации власти Зеленским, но под видом, мол, это личная инициатива депутатов
detroytred А яка вже різниця як він бреше? В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було. Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає. Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.