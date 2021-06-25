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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7343734473457346
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32

«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.

Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.
А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д.
"Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе. :D
Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так проти Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 25 чер, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:10

  andrijk777 написав:
«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, — Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», — отметил Зеленский.

Ну все встало на свої місця. Сам Зе злив операцію.
А ми підозрювали Ярмаків, шпійонів і т.д.
"Після цього Зе з Лукою більше не говорили" - ну це очевидно після того як Лука кинув Зе. :D
Ось чому зараз вони(Зе і Ко) так прости Луки і проти Білорусі. Хочуть з ними дипломатичні зв'язки порвати.

Да це просто класика деяких посадовців.
Наче -- я навіть не думав, що так вийде.

Ну невже він очікував, що Лука однозначно зіграє тільки на його боці, а не пу.
От краще б ЗЕ пояснив причину такої своєї дії. Які підстави були для цього *Я был уверен, что он передаст нам этих убийц.*?

Питання: чому ЗЕ озвучив, "визнав себе"?

Ну от дійсно ми (пересічні) не маємо інформації. Так - або щось випадково витече, або конкуренти зіл'ють, або (що найчастіше) -- дають пересічним те, що самі визначили.

Це ви влучно відмітили про які були нападки на того ж Єрмака.
І так впевнено))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:28

Андрійжк777
Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.

Перечитав інтерв'ю за посиланням.
Щось не зрозумів -- де там про ЗЕ злив операцію?
ЗЕ наче пояснює, що втрутився-почав звертатися до Луки вже після зриву операції, коли вагнерівці були в Луки.

Ну і тут зовсім якийсь кордибалет: президент наполягає, що нічого не знали, що нас хотіли втягнути, що за спиною організували.
Як????!!!!
Хто ж тоді б арештовував в нас цих вагнерівців?

Якщо ж він визнає, що за спиною і є наші учасники за спиною, то де реакція?
Хоча,пригадую, якогось генерала звільнили.


Ну прям якесь хто зна що...
І чому одразу усе це не оголосив.

Цікаво читати ваші та unicdima протилежні погляди на подію.

Як попередня між кардинальними протилежними поглядами може бути така версія: президент дійсно не захотів бути причетним до цієї операції, вирішив, щоб дії робив і відповідав інший (Лука).
Лука теж не дурень.

Так знов класика: халатна бездіяльность є характерною дією наших посадовців.
За не зробив --- в нас тіки пожурять.
А дії треба робити та ще й відповідати.
Це нормально для обивателя, але не для активних, можновладців.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:49

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:26

Schmit
Так ЗЕ визнав, що подзвонив: коли вже операція зірвалася (арештували їх) чи до цього?

Наче ж після арешту.
Тоді про яку *явку с повинной* каже Березовець?

А от те, що офіс та контори заявляли операції нема й не було та тещо -- це якби зашквар.
Але й тут може бути виправдання -- операція під грифом. Зірвалася не зірвалася, поки гриф не зняли, ніякого визнання й бути не може.

Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції.
Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив.
Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:45

  detroytred написав:Schmit
Так ЗЕ визнав, що подзвонив: коли вже операція зірвалася (арештували їх) чи до цього?

Хтозна, нехай слідчі розбираються. Тут головне, що цілий рік позеленілі арестовичі з піною доказували, що ніякої операції не було взагалі. А тут сам Зе визнає - таки була спецоперація, але ніби не наша, нас туди втягували, «ми проявили суб’єктність...».
Все інтерв’ю - якийсь треш.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 25 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:18

  detroytred написав:Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції.
Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив.
Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців.

Госпидя, какой ты недалёкий

Зеленский открыто признал, что сам слил операцию, тем самым подставил всех - тех, кто долго готовил операцию в нашей стране, спец.службы других стран

А ты "ЗЕ відкрито визначив власну позицію"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:27

Операция по вагнеровцам

Что-то unicdima не видно
Впрочем, ему лучше теперь и не заходить на этот форум

1) Зеленский: Операцию по вагнеровцам планировали другие страны, Украину пытались втянуть
Я точно понимаю, что идея этой операции – это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос — это правда. И то, что этого не произошло, я считаю — слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе

То есть, операция была, как и утверждали "порохоботы" и операция была слита Зеленским

2) У Зеленского озвучили новую версию по вагнеровцам: Спецоперацию могли придумать в России
Слова президента Владимира Зеленского о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера пытаются "переврать": такой спецоперации могло не быть или же ее могли придумать в России. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Начались гнилые отмазки, когда поняли, что Зеленский в интервью наболтал лишнего

3) Коротко | "У меня нет ни одного конкурента". Интервью Зеленского – за минуту
Зеленский о Порошенко, Медведчуке, "патриоте" Ермаке, встрече с Байденом и референдуме по Донбассу


4) Разбор | "Авторитарные замашки". Зачем Слуга народа хочет дать Зеленскому больше власти
Слуга народа хочет разрешить Зеленскому принимать "политико-правовые решения", а судам запретить останавливать санкции СНБО. Как это оценивают юристы

Последними заседаниями СНБО Владимир Зеленский показал: если проблема с олигархами и судами не решается, а политической воли для реформ нет, то все можно обойти.
Депутаты от Слуги народа решили не отставать и предложили расширить полномочия президента. Хотя, по мнению юристов, законопроекты "слуг" не имеют ничего общего с Конституцией.

Прямая попытка узурпации власти Зеленским, но под видом, мол, это личная инициатива депутатов
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:29

  detroytred написав:Андрійжк777
Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.

Так ты многими вопросами не интересуешься, но всегда мнение имеешь не разобравшись

Я тебе много раз советовал - ты сперва разберись, а потом своё мнение сюда пиши
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:59

detroytred
А яка вже різниця як він бреше?
В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.
Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html
Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.
Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.
andrijk777
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