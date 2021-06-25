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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7344734573467347 Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:58 pesikot написав: detroytred написав: Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції.

Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив.

Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців. Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції.Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив.Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців.

Госпидя, какой ты недалёкий



Зеленский открыто признал, что сам слил операцию, тем самым подставил всех - тех, кто долго готовил операцию в нашей стране, спец.службы других стран



А ты "ЗЕ відкрито визначив власну позицію" Госпидя, какой ты недалёкийЗеленский открыто признал, что сам слил операцию, тем самым подставил всех - тех, кто долго готовил операцию в нашей стране, спец.службы других странА ты "ЗЕ відкрито визначив власну позицію"

Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...



Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий.

От нема, від слова ЗОВСІМ нема оцього визнання ЗЕ-ким свого зливу операції.

Тим паче відкритого визнання.



Є зашквари, мутні висловлювання, треш відносно попередніх заяв, відносно своїх оцих дій, відносно замовчування, відносно бездій, а от визнання собою зливу нема і близько.



Є -- коли операція зірвалася, але вагнерівці були затримані Лукою, то він подзвонив Луці та запропонував докази-інфо про їх злочини. Інформацію на них.



Зрозумій, що просто прокричати безпідставно (-- злив, визнав злив собою, явка з повинною ) -- це твій метод.

Ти ж, брехло, отак постійно голосиш.



Стосовно "ЗЕ відкрито визначив свою позицію" ти ж не продовжив про що.

В мене вказано.

Про саму операцію.

Що не так-то?

ЗЕ вперше заявив про негативне відношення.



Да що з тобою-то, брехуном, дискутувати, якщо ти тільки відреклексив і усе. Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий.От нема, від слова ЗОВСІМ нема оцього визнання ЗЕ-ким свого зливу операції.Тим паче відкритого визнання.Є зашквари, мутні висловлювання, треш відносно попередніх заяв, відносно своїх оцих дій, відносно замовчування, відносно бездій, а от визнання собою зливу нема і близько.Є -- коли операція зірвалася, але вагнерівці були затримані Лукою, то він подзвонив Луці та запропонував докази-інфо про їх злочини. Інформацію на них.Зрозумій, що просто прокричати безпідставно (-- злив, визнав злив собою, явка з повинною ) -- це твій метод.Ти ж, брехло, отак постійно голосиш.Стосовно "ЗЕ відкрито визначив свою позицію" ти ж не продовжив про що.В мене вказано.Про саму операцію.Що не так-то?ЗЕ вперше заявив про негативне відношення.Да що з тобою-то, брехуном, дискутувати, якщо ти тільки відреклексив і усе. detroytred

Повідомлень: 24373 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:18 pesikot написав: detroytred написав: Андрійжк777

Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут. Андрійжк777Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.

Так ты многими вопросами не интересуешься, но всегда мнение имеешь не разобравшись



Я тебе много раз советовал - ты сперва разберись, а потом своё мнение сюда пиши Так ты многими вопросами не интересуешься, но всегда мнение имеешь не разобравшисьЯ тебе много раз советовал - ты сперва разберись, а потом своё мнение сюда пиши

Ти дибіл ще?!



Губами шамкая, уважно прочитай.

Ключове слово -- "глибоко".



Тут скільки питань обговорюється?

Звісно, що ніхто з учасників обговорень не в стані в усе глибоко вникати.

Чимось більше цікавишся, глибше вивчаєш, щось менше.

Я одразу вказав, що глибоко не вникав. Читав думки учасників, які спорили. Приводячи аргументи, що давали мені підставу вважати, що вони дане!!! питання глибоко розглянули.

Тому мені було цікаво почути від них де я можливо! помилився.



Вказати-визнати свої недостатні знання -- це нормально.

Коли таке стається, я так і роблю.

Як часто???

А от такий твій дебільний демагогічний прийом, як узагальнення -- *многими!!! (вопросами не интересуешься), но всегда!!! мнение имеешь), це ненормально.



Ще раз по буквах -- ключовим було не моя думка, а мої питання до колезі, який , як я вважаю, глибоко розібрався в данній історії.

Питання, які я задав, сам подивись у тому повідомленні. Ти дибіл ще?!Губами шамкая, уважно прочитай.Ключове слово -- "глибоко".Тут скільки питань обговорюється?Звісно, що ніхто з учасників обговорень не в стані в усе глибоко вникати.Чимось більше цікавишся, глибше вивчаєш, щось менше.Я одразу вказав, що глибоко не вникав. Читав думки учасників, які спорили. Приводячи аргументи, що давали мені підставу вважати, що вони дане!!! питання глибоко розглянули.Тому мені було цікаво почути від них де я можливо! помилився.Вказати-визнати свої недостатні знання -- це нормально.Коли таке стається, я так і роблю.Як часто???А от такий твій дебільний демагогічний прийом, як узагальнення -- *многими!!! (вопросами не интересуешься), но всегда!!! мнение имеешь), це ненормально.Ще раз по буквах -- ключовим було не моя думка, а мої питання до колезі, який , як я вважаю, глибоко розібрався в данній історії.Питання, які я задав, сам подивись у тому повідомленні. detroytred

Повідомлень: 24373 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:37 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...

Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий....

Ти дибіл ще?! Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий....Ти дибіл ще?! А чи не забагато на цих сторінках тих,кому ця помилка природи дає характеристики?



ПС

Будеш жалітись - зверни увагу

Ти перший хамиш,а потім огризаєшся

Може треба спочатку глибоко влізти, щоб досконально зрозуміти... і тільки після цього характеристиками розкидуватись( та й то враховуючи твої знення у всіх галузях.які зводяться до перечитування ссилок з гугля - я б тобі когось обговорювати не рекомендував....

а ти вліз мілко,не зрозумів ніфіга...але власну думку викликав

Типовий поверхапайко з зашкальними амбіціями в драних труселях, бобилює....... А чи не забагато на цих сторінках тих,кому ця помилка природи дає характеристики?ПСБудеш жалітись - зверни увагуТи перший хамиш,а потім огризаєшсяМоже треба спочаткувлізти, щоб... і тільки після цього характеристиками розкидуватись( та й то враховуючи твої знення у всіх галузях.які зводяться до перечитування ссилок з гугля - я б тобі когось обговорювати не рекомендував....а ти вліз мілко,не зрозумів ніфіга...але власну думку викликавТиповий поверхапайко з зашкальними амбіціями в драних труселях, бобилює....... budivelnik

Повідомлень: 24577 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:41 andrijk777 написав: detroytred

А яка вже різниця як він бреше?

В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.

Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html

Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.

Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні. А яка вже різниця як він бреше?В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»"Президент заявив, що сьогодніпитань до Ярмака немає.Президент Українизбрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.

Справа не в лайні.



Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?



О! По вашому посиланні побачив, що так і є:

* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).



Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання. Справа не в лайні.Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?О! По вашому посиланні побачив, що так і є:* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання. detroytred

Повідомлень: 24373 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:46 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

А яка вже різниця як він бреше?

В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.

Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html

Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.

Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні. А яка вже різниця як він бреше?В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»"Президент заявив, що сьогодніпитань до Ярмака немає.Президент Українизбрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні. Справа не в лайні.

Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?

О! По вашому посиланні побачив, що так і є:

* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).

Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання. Справа не в лайні.Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?О! По вашому посиланні побачив, що так і є:* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання. За достовірність не ручаюсь,але думаю що цитата вірна

Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я сказал ему, я его предупредил, я сказал, я готов передать всю информацию, которая касается этих людей. Я был уверен, что он передаст нам тех убийц. Этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло".

Владимир Зеленский, 24 июня 2021 года За достовірність не ручаюсь,але думаю що цитата вірна budivelnik

Повідомлень: 24577 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:52 budivelnik написав: detroytred написав: Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...

Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий....

Ти дибіл ще?! Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий....Ти дибіл ще?! А чи не забагато на цих сторінках тих,кому ця помилка природи дає характеристики?



ПС

Будеш жалітись - зверни увагу

Ти перший хамиш,а потім огризаєшся

Може треба спочатку глибоко влізти, щоб досконально зрозуміти... і тільки після цього характеристиками розкидуватись( та й то враховуючи твої знення у всіх галузях.які зводяться до перечитування ссилок з гугля - я б тобі когось обговорювати не рекомендував....

а ти вліз мілко,не зрозумів ніфіга...але власну думку викликав

Типовий поверхапайко з зашкальними амбіціями в драних труселях, бобилює....... А чи не забагато на цих сторінках тих,кому ця помилка природи дає характеристики?ПСБудеш жалітись - зверни увагуТи перший хамиш,а потім огризаєшсяМоже треба спочаткувлізти, щоб... і тільки після цього характеристиками розкидуватись( та й то враховуючи твої знення у всіх галузях.які зводяться до перечитування ссилок з гугля - я б тобі когось обговорювати не рекомендував....а ти вліз мілко,не зрозумів ніфіга...але власну думку викликавТиповий поверхапайко з зашкальними амбіціями в драних труселях, бобилює.......



Ти, брехунець, на контекст-то подивись. На оті його тільки недавні "ватник в кубе* і сьогоднішній початок *госпидя, какой ты недалёкий*.

Я тільки замінив сінонімом.



А те, що ти брехло і зараз, я тобі обгрутую -- з якої брехні ти приписуєш "в драних труселях, бобилює..."?

Захотілося збрехати?

Без брехні в тебе ніяк.





Твоє зауваження відносно посилань з гугля -- в даній ситуації і зовсім, м'яко кажучи, недоречне, а грубо -- тупе.

Бо всі ми тут про дану операцію з вгнерівцями маємо інфо саме з інтернетпростору.



Ну чого ж ти такий...

Макаєш і макаєш сам себе. Ти, брехунець, на контекст-то подивись. На оті його тільки недавні "ватник в кубе* і сьогоднішній початок *госпидя, какой ты недалёкий*.Я тільки замінив сінонімом.А те, що ти брехло і зараз, я тобі обгрутую -- з якої брехні ти приписуєш "в драних труселях, бобилює..."?Захотілося збрехати?Без брехні в тебе ніяк.Твоє зауваження відносно посилань з гугля -- в даній ситуації і зовсім, м'яко кажучи, недоречне, а грубо -- тупе.Бо всі ми тут про дану операцію з вгнерівцями маємо інфо саме з інтернетпростору.Ну чого ж ти такий...Макаєш і макаєш сам себе. detroytred

Повідомлень: 24373 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:58 budivelnik написав: detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

А яка вже різниця як він бреше?

В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.

Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html

Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.

Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні. А яка вже різниця як він бреше?В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»"Президент заявив, що сьогодніпитань до Ярмака немає.Президент Українизбрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні. Справа не в лайні.

Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?

О! По вашому посиланні побачив, що так і є:

* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).

Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання. Справа не в лайні.Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?О! По вашому посиланні побачив, що так і є:* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання. За достовірність не ручаюсь,але думаю що цитата вірна

Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я сказал ему, я его предупредил, я сказал, я готов передать всю информацию, которая касается этих людей. Я был уверен, что он передаст нам тех убийц. Этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло".

Владимир Зеленский, 24 июня 2021 года За достовірність не ручаюсь,але думаю що цитата вірна

І що????



Адже скоріш за все, малось на увазі, що ЩЕ були на території Білорусі.

Вже арештовані, на території Беларусі.

Тому й ЗЕ подзвонив.



Він це повинен був зробити.

Подзвонити, поставити Луку перед фактом, що має докази на злочинців.

Саме цьому Лука його завірив, що типа сам накаже. І що????Адже скоріш за все, малось на увазі, що ЩЕ були на території Білорусі.Вже арештовані, на території Беларусі.Тому й ЗЕ подзвонив.Він це повинен був зробити.Подзвонити, поставити Луку перед фактом, що має докази на злочинців.Саме цьому Лука його завірив, що типа сам накаже. detroytred

Повідомлень: 24373 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:18 Мне эти разборки между предыдущими и нынешними во власти до лампочки. Но чисто из простой логики - чтобы обсуждать ситуацию надо знать дату звонка. Бригаду задержали 29 августа. Когда был звонок ? tumos Повідомлень: 1740 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7344734573467347 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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