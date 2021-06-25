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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7345734673477348>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:58

  pesikot написав:
  detroytred написав:Хоча головне в цьому - те, що ЗЕ відкрито визначив власну позицію стосовно наслідків такої операції.
Цікаво було б почути саме в чому він бачить негатив.
Та ще й такий, що перевищує позитив від затримання злочинців.

Госпидя, какой ты недалёкий

Зеленский открыто признал, что сам слил операцию, тем самым подставил всех - тех, кто долго готовил операцию в нашей стране, спец.службы других стран

А ты "ЗЕ відкрито визначив власну позицію"

Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...

Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий.
От нема, від слова ЗОВСІМ нема оцього визнання ЗЕ-ким свого зливу операції.
Тим паче відкритого визнання.

Є зашквари, мутні висловлювання, треш відносно попередніх заяв, відносно своїх оцих дій, відносно замовчування, відносно бездій, а от визнання собою зливу нема і близько.

Є -- коли операція зірвалася, але вагнерівці були затримані Лукою, то він подзвонив Луці та запропонував докази-інфо про їх злочини. Інформацію на них.

Зрозумій, що просто прокричати безпідставно (-- злив, визнав злив собою, явка з повинною ) -- це твій метод.
Ти ж, брехло, отак постійно голосиш.

Стосовно "ЗЕ відкрито визначив свою позицію" ти ж не продовжив про що.
В мене вказано.
Про саму операцію.
Що не так-то?
ЗЕ вперше заявив про негативне відношення.

Да що з тобою-то, брехуном, дискутувати, якщо ти тільки відреклексив і усе.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:18

  pesikot написав:
  detroytred написав:Андрійжк777
Одразу поясню, що глибоко не цікавився цією історією сам. Тільки дискусії тут.

Так ты многими вопросами не интересуешься, но всегда мнение имеешь не разобравшись

Я тебе много раз советовал - ты сперва разберись, а потом своё мнение сюда пиши

Ти дибіл ще?!

Губами шамкая, уважно прочитай.
Ключове слово -- "глибоко".

Тут скільки питань обговорюється?
Звісно, що ніхто з учасників обговорень не в стані в усе глибоко вникати.
Чимось більше цікавишся, глибше вивчаєш, щось менше.
Я одразу вказав, що глибоко не вникав. Читав думки учасників, які спорили. Приводячи аргументи, що давали мені підставу вважати, що вони дане!!! питання глибоко розглянули.
Тому мені було цікаво почути від них де я можливо! помилився.

Вказати-визнати свої недостатні знання -- це нормально.
Коли таке стається, я так і роблю.
Як часто???
А от такий твій дебільний демагогічний прийом, як узагальнення -- *многими!!! (вопросами не интересуешься), но всегда!!! мнение имеешь), це ненормально.

Ще раз по буквах -- ключовим було не моя думка, а мої питання до колезі, який , як я вважаю, глибоко розібрався в данній історії.
Питання, які я задав, сам подивись у тому повідомленні.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...
Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий....
Ти дибіл ще?!
А чи не забагато на цих сторінках тих,кому ця помилка природи дає характеристики?

ПС
Будеш жалітись - зверни увагу
Ти перший хамиш,а потім огризаєшся
Може треба спочатку глибоко влізти, щоб досконально зрозуміти... і тільки після цього характеристиками розкидуватись( та й то враховуючи твої знення у всіх галузях.які зводяться до перечитування ссилок з гугля - я б тобі когось обговорювати не рекомендував....
а ти вліз мілко,не зрозумів ніфіга...але власну думку викликав
Типовий поверхапайко з зашкальними амбіціями в драних труселях, бобилює.......
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:41

  andrijk777 написав:detroytred
А яка вже різниця як він бреше?
В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.
Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html
Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.
Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.

Справа не в лайні.

Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?

О! По вашому посиланні побачив, що так і є:
* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).

Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:46

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
А яка вже різниця як він бреше?
В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.
Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html
Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.
Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.
Справа не в лайні.
Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?
О! По вашому посиланні побачив, що так і є:
* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).
Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання.
За достовірність не ручаюсь,але думаю що цитата вірна
Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я сказал ему, я его предупредил, я сказал, я готов передать всю информацию, которая касается этих людей. Я был уверен, что он передаст нам тех убийц. Этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло".
Владимир Зеленский, 24 июня 2021 года
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Брехунець, відмовчався і, як в нічого не бувало...
Ти дійсно, зокрема того, що брехливий, ще й тупий....
Ти дибіл ще?!
А чи не забагато на цих сторінках тих,кому ця помилка природи дає характеристики?

ПС
Будеш жалітись - зверни увагу
Ти перший хамиш,а потім огризаєшся
Може треба спочатку глибоко влізти, щоб досконально зрозуміти... і тільки після цього характеристиками розкидуватись( та й то враховуючи твої знення у всіх галузях.які зводяться до перечитування ссилок з гугля - я б тобі когось обговорювати не рекомендував....
а ти вліз мілко,не зрозумів ніфіга...але власну думку викликав
Типовий поверхапайко з зашкальними амбіціями в драних труселях, бобилює.......


Ти, брехунець, на контекст-то подивись. На оті його тільки недавні "ватник в кубе* і сьогоднішній початок *госпидя, какой ты недалёкий*.
Я тільки замінив сінонімом.

А те, що ти брехло і зараз, я тобі обгрутую -- з якої брехні ти приписуєш "в драних труселях, бобилює..."?
Захотілося збрехати?
Без брехні в тебе ніяк.


Твоє зауваження відносно посилань з гугля -- в даній ситуації і зовсім, м'яко кажучи, недоречне, а грубо -- тупе.
Бо всі ми тут про дану операцію з вгнерівцями маємо інфо саме з інтернетпростору.

Ну чого ж ти такий...
Макаєш і макаєш сам себе.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
А яка вже різниця як він бреше?
В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.
Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html
Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.
Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.
Справа не в лайні.
Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?
О! По вашому посиланні побачив, що так і є:
* Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. * (С).
Пагано чи добре те, що Єрмак перевів стрілки на рашкованів стосовно розкрутки зливу з Офісу (тобто події, яка компрометує українську владу) -- ну дуже слизьке питання.
За достовірність не ручаюсь,але думаю що цитата вірна
Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я сказал ему, я его предупредил, я сказал, я готов передать всю информацию, которая касается этих людей. Я был уверен, что он передаст нам тех убийц. Этих "вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло".
Владимир Зеленский, 24 июня 2021 года

І що????

Адже скоріш за все, малось на увазі, що ЩЕ були на території Білорусі.
Вже арештовані, на території Беларусі.
Тому й ЗЕ подзвонив.

Він це повинен був зробити.
Подзвонити, поставити Луку перед фактом, що має докази на злочинців.
Саме цьому Лука його завірив, що типа сам накаже.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:18

Мне эти разборки между предыдущими и нынешними во власти до лампочки. Но чисто из простой логики - чтобы обсуждать ситуацию надо знать дату звонка. Бригаду задержали 29 августа. Когда был звонок ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:28

  tumos написав:Мне эти разборки между предыдущими и нынешними во власти до лампочки. Но чисто из простой логики - чтобы обсуждать ситуацию надо знать дату звонка. Бригаду задержали 29 августа. Когда был звонок ?

А на фіга?))
Можна ж не напружуватися над обгрунтуванням, а, як Березовець -- влупити одразу безапеляційно про *явку с повинной*.

Хоча чисто з простої логіки ЗЕ наврядчи визнав би ні з того, і з сього. Заради Єрмака, як пояснив Березовець.

До речі, якщо ЗЕ зливає операцію = власноруч надає компромат на себе.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:50

  Kudrjavuy написав:unicdima
Приходит понимание?

https://strana.ua/news/340354-zelenskij ... stran.html
"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал Зеленский.

Так це було відомо ще тоді.
З речей які були озвучені ще кілька місяців тому свиноферма намагається висосати сенсацію.
unicdima
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