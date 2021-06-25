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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7345734673477348
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:52

  Schmit написав:

Свині хрюкали, плакали, але продовжували дивитись Мосійчук. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:53

Re: Політичні дискусії

Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы.
-------------------------------------------------------
придурки стріляють собі в коліно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 01:42

  unicdima написав:
  Schmit написав:

Свині хрюкали, плакали, але продовжували дивитись Мосійчук. :D

То есть когда зелёный дерьмоед рассуждает тут , он вдруг стал амнезийный, и забыл как Наталочка топила за Наполеона?? Как рассказывала "елки-маталки, на пятому роци солдаты копать окопы лопатами" , а зелёная студия визжала от радости. А вам зеленым ушлепкам не рассказали, что плять на передовой трактор заипашат через 2 минуты копания. Что окоп только лёжа лопаткой можно выкопать (если это таки передовая).
Но быдло на кварталах выкормленное хавало и хвалило Наталочку. А что не так сейчас??
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:28

  Hotab написав:То есть когда зелёный дерьмоед рассуждает тут , он вдруг стал амнезийный, и забыл как Наталочка топила за Наполеона?? Как рассказывала "елки-маталки, на пятому роци солдаты копать окопы лопатами" , а зелёная студия визжала от радости. А вам зеленым ушлепкам не рассказали, что плять на передовой трактор заипашат через 2 минуты копания. Что окоп только лёжа лопаткой можно выкопать (если это таки передовая).
Но быдло на кварталах выкормленное хавало и хвалило Наталочку. А что не так сейчас??

Пятничный ужор.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:32

:wink:
  unicdima написав:
  Hotab написав:То есть когда зелёный дерьмоед рассуждает тут , он вдруг стал амнезийный, и забыл как Наталочка топила за Наполеона?? Как рассказывала "елки-маталки, на пятому роци солдаты копать окопы лопатами" , а зелёная студия визжала от радости. А вам зеленым ушлепкам не рассказали, что плять на передовой трактор заипашат через 2 минуты копания. Что окоп только лёжа лопаткой можно выкопать (если это таки передовая).
Но быдло на кварталах выкормленное хавало и хвалило Наталочку. А что не так сейчас??

Пятничный ужор.

Не пей, димасик.
Я тебе напомню, если у тебя алкоамнезия. Время действия - между 1 и вторым туром выбирания Наполеона.
Hotab
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  #<1 ... 7345734673477348
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