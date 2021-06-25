Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы. ------------------------------------------------------- придурки стріляють собі в коліно.
Свині хрюкали, плакали, але продовжували дивитись Мосійчук.
То есть когда зелёный дерьмоед рассуждает тут , он вдруг стал амнезийный, и забыл как Наталочка топила за Наполеона?? Как рассказывала "елки-маталки, на пятому роци солдаты копать окопы лопатами" , а зелёная студия визжала от радости. А вам зеленым ушлепкам не рассказали, что плять на передовой трактор заипашат через 2 минуты копания. Что окоп только лёжа лопаткой можно выкопать (если это таки передовая). Но быдло на кварталах выкормленное хавало и хвалило Наталочку. А что не так сейчас??
Hotab написав:То есть когда зелёный дерьмоед рассуждает тут , он вдруг стал амнезийный, и забыл как Наталочка топила за Наполеона?? Как рассказывала "елки-маталки, на пятому роци солдаты копать окопы лопатами" , а зелёная студия визжала от радости. А вам зеленым ушлепкам не рассказали, что плять на передовой трактор заипашат через 2 минуты копания. Что окоп только лёжа лопаткой можно выкопать (если это таки передовая). Но быдло на кварталах выкормленное хавало и хвалило Наталочку. А что не так сейчас??
Hotab написав:То есть когда зелёный дерьмоед рассуждает тут , он вдруг стал амнезийный, и забыл как Наталочка топила за Наполеона?? Как рассказывала "елки-маталки, на пятому роци солдаты копать окопы лопатами" , а зелёная студия визжала от радости. А вам зеленым ушлепкам не рассказали, что плять на передовой трактор заипашат через 2 минуты копания. Что окоп только лёжа лопаткой можно выкопать (если это таки передовая). Но быдло на кварталах выкормленное хавало и хвалило Наталочку. А что не так сейчас??
Пятничный ужор.
Не пей, димасик. Я тебе напомню, если у тебя алкоамнезия. Время действия - между 1 и вторым туром выбирания Наполеона.
unicdima написав:Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы. ------------------------------------------------------- придурки стріляють собі в коліно.
не фиг было ему коленом на шею давить он какой то садист походу можно было бы вырубить нарушителя, а не душить его!
Вырубить мгновенно, никто бы не увидел бы, от чего нарушитель вдруг притих (в том числе и нарушитель не понял, что это с ним было), а так он его душил минуту или больше садист он! другим полицейским урок будет Я не защищаю Джорджа Флойда, но жестокость я не приемлю
andrijk777 написав:detroytred А яка вже різниця як він бреше? В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було. Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає. Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.
Справа не в лайні.
Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?
Ярмак це не "якийсь посадовець Офісу". Він точно ознайомлений зі всіма документами. Коротше, ти пишеш якусь фігню. Всі розумні люди в Україні(і не тільки в Україні) все прекрасно зрозуміли. Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака).
unicdima написав:Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы. ------------------------------------------------------- придурки стріляють собі в коліно.
Тут зезедент наговорив собі на імпічмент (як мінімум), а ти далі "А в Америке негров линчуют". Прокоментуй краще слова арестовичів з єрмаками, які з піною доказували, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент сказав - таки була. Так кому вірити, зезеденту чи аристовичам?
unicdima написав:Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы. ------------------------------------------------------- придурки стріляють собі в коліно.
Тут зезедент наговорив собі на імпічмент (як мінімум), а ти далі "А в Америке негров линчуют". Прокоментуй краще слова арестовичів з єрмаками, які з піною доказували, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент сказав - таки була. Так кому вірити, зезеденту чи аристовичам?
Якась зрада тут існує лише в хворій свинофермівській уяві, з приводу вагнерівців Зеленський не сказав нічого нового. Може через це Белінгкет замовк?