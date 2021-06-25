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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:25
Yuri_61 написав: unicdima написав:
Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы.
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придурки стріляють собі в коліно.
не фиг было ему коленом на шею давить
он какой то садист походу
можно было бы вырубить нарушителя, а не душить его!
Вырубить мгновенно, никто бы не увидел бы, от чего нарушитель вдруг притих (в том числе и нарушитель не понял, что это с ним было), а так он его душил минуту или больше
садист он!
другим полицейским урок будет
Я не защищаю Джорджа Флойда, но жестокость я не приемлю
При затриманні це цілком звичайна ситуація, ти просто не мав досвіду затримання таких лосів як цей наркоша.
Дій поліцая через наслідки тягнуть на умовний строк, в крайньому випадку пару років.
Це руйнує всю правоохоронну структуру США, наслідки чого ми вже починаєм бачити.
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