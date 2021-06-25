|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:25
Yuri_61 написав: unicdima написав:
Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы.
-------------------------------------------------------
придурки стріляють собі в коліно.
не фиг было ему коленом на шею давить
он какой то садист походу
можно было бы вырубить нарушителя, а не душить его!
Вырубить мгновенно, никто бы не увидел бы, от чего нарушитель вдруг притих (в том числе и нарушитель не понял, что это с ним было), а так он его душил минуту или больше
садист он!
другим полицейским урок будет
Я не защищаю Джорджа Флойда, но жестокость я не приемлю
При затриманні це цілком звичайна ситуація, ти просто не мав досвіду затримання таких лосів як цей наркоша.
Дій поліцая через наслідки тягнуть на умовний строк, в крайньому випадку пару років.
Це руйнує всю правоохоронну структуру США, наслідки чого ми вже починаєм бачити.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:49
unicdima написав: Schmit написав: unicdima написав:
Суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда, к 22,5 годам тюрьмы.
-------------------------------------------------------
придурки стріляють собі в коліно.
Тут зезедент наговорив собі на імпічмент (як мінімум), а ти далі "А в Америке негров линчуют".
Прокоментуй краще слова арестовичів з єрмаками, які з піною доказували, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент сказав - таки була.
Так кому вірити, зезеденту чи аристовичам?
Якась зрада тут існує лише в хворій свинофермівській уяві, з приводу вагнерівців Зеленський не сказав нічого нового. Може через це Белінгкет замовк?
Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?
Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2227
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:35
Schmit написав:
Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?
Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.
Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.
А тепер факти:
ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов
ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації
ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:38
Президент США Джо Байден оценил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который убил афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Guardian.
Байден отметил, что он не знаком со всеми обстоятельствами, которые учитывались судом. Однако при этом он подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами приговор кажется ему «подходящим».
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04
unicdima написав:
Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.
А тепер факти:
ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов
ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації
ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.
Ти що не сповна розуму? Зеленський фактично підтвердив що операція була!!!
Що ти ще хочеш? Хочеш щоб ЦРУ тобі особисто прислала лист-звіт про операцію?
Спецслужби це не баби на базарі, типу Зеленського, який сьогодні каже одне, завтра друге. Спецслужби повинні працювати, а не "підтверджувати факти" для таких недолугих як ти.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3122
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|