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Schmit написав:Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту? Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.
Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко. А тепер факти: ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.
unicdima написав:Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко. А тепер факти: ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.
Ти що не сповна розуму? Зеленський фактично підтвердив що операція була!!! Що ти ще хочеш? Хочеш щоб ЦРУ тобі особисто прислала лист-звіт про операцію? Спецслужби це не баби на базарі, типу Зеленського, який сьогодні каже одне, завтра друге. Спецслужби повинні працювати, а не "підтверджувати факти" для таких недолугих як ти.
andrijk777 написав:detroytred А яка вже різниця як він бреше? В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було. Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає. Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.
Справа не в лайні.
Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?
Ярмак це не "якийсь посадовець Офісу". Він точно ознайомлений зі всіма документами. Коротше, ти пишеш якусь фігню. Всі розумні люди в Україні(і не тільки в Україні) все прекрасно зрозуміли. Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака).
Ознайомлений. І що? Поясни: ознайомлений, стоїть гриф *Особливої важливості*. Що повинен або може відповісти в СМІ посадовець (хоч голова Офісу, хоч голова служби безпеки, хоч один з службовців)?
Що саме *офіційно збрехав* президент?
З.и. те, що було перенесено операцію і після цього (співпадіння)) вона зірвалася, дає підстави розумним людям в Україні (і не тільки) зрозуміти, що "потекло" з самої гори.
Але отаке твердження "Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака)." -- це фігня. Тому що немає однозначного зобов'язання в Єрмака і Ко говорити лише думку президента. (І це до речі сучасна маніпуляція -- а на фіга нам слова якогось Єрмака). Тому що "як максимум, власноруч злив, а може відбілює)" - це припущення.
Всі розумні люди не пояснять: а навіщо президенту власноруч так підставлятися (особливо отой максимум - власноруч зливати операцію)?
Schmit написав:Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту? Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.
Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко. А тепер факти: ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.
Та ні. Тут без варіантів. Однозначно - ЗЕ визнав публічно наявність операції.
Schmit написав:Тут зезедент наговорив собі на імпічмент (як мінімум), а ти далі "А в Америке негров линчуют". Прокоментуй краще слова арестовичів з єрмаками, які з піною доказували, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент сказав - таки була. Так кому вірити, зезеденту чи аристовичам?
Якась зрада тут існує лише в хворій свинофермівській уяві, з приводу вагнерівців Зеленський не сказав нічого нового. Може через це Белінгкет замовк?
Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту? Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.
Вірити не треба нікому. Але урівнювати президента та Арестовича? Арестовича спокійно заявить, що так казав раніше, бо так треба було. Президент же більш обережний.
За всім оцим зі стелі *явка з повинною* не помітним залишилось головне -- як це так, президент держави проти операції, а вона все рівно проводиться державними силовиками. Під його головуванням. Ось це повний...
Schmit написав:Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту? Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.
Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.
Існування спецоперації зезедентом визнано однозначно, ніякої двоякості. А от з дзвінком луці повинні розбиратись слідчі. Чи був дзвінок вже після злиття інформації, чи цей дзвінок і був злиттям.
unicdima написав:А тепер факти: ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації
Спецслужби як правило не розголошують і не коментують провалені операції.
unicdima написав:ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.
Бо розуміють, Україні потрібна допомога, а зелена влада - тимчасове непорозуміння.