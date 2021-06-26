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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7346734773487349 Додано: Суб 26 чер, 2021 11:35 Schmit написав: Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?

Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була. Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.

Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.

А тепер факти:

ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов

ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації

ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями. Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.А тепер факти:ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусовні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецопераціїні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями. unicdima

Повідомлень: 1604 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 11:38 Re: Політичні дискусії Президент США Джо Байден оценил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который убил афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Guardian.



Байден отметил, что он не знаком со всеми обстоятельствами, которые учитывались судом. Однако при этом он подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами приговор кажется ему «подходящим». unicdima

Повідомлень: 1604 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04 unicdima написав: Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.

А тепер факти:

ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов

ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації

ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями. Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.А тепер факти:ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусовні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецопераціїні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.

Ти що не сповна розуму? Зеленський фактично підтвердив що операція була!!!

Що ти ще хочеш? Хочеш щоб ЦРУ тобі особисто прислала лист-звіт про операцію?

Спецслужби це не баби на базарі, типу Зеленського, який сьогодні каже одне, завтра друге. Спецслужби повинні працювати, а не "підтверджувати факти" для таких недолугих як ти. Ти що не сповна розуму?Що ти ще хочеш? Хочеш щоб ЦРУ тобі особисто прислала лист-звіт про операцію?Спецслужби це не баби на базарі, типу Зеленського, який сьогодні каже одне, завтра друге. Спецслужби повинні працювати, а не "підтверджувати факти" для таких недолугих як ти. andrijk777

Повідомлень: 3122 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 20:30 andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

А яка вже різниця як він бреше?

В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.

Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»" https://lb.ua/news/2020/08/19/464172_andriy_iermak_tse_viglyadaie_yak_dobre.html

Президент заявив, що сьогодні ніяких питань до Ярмака немає.

Президент України офіційно збрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні. А яка вже різниця як він бреше?В минулому році УСІМА офіційними органами влади було заявлено що ніякої спецоперації не було.Зокрема "глава Офісу Президента України вважає, що це «виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»"Президент заявив, що сьогодніпитань до Ярмака немає.Президент Українизбрехав по цьому питанню. Ви хочете розбиратись в лайні? Я ні.

Справа не в лайні.



Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?

Справа не в лайні.Припустимо, що операція під грифом "Особливої важливості" (а менша наврядчи, так як і рівень операції та й коло ознаймлених цлком відповідає), гриф не знятий, то що інше могли заявити посадовці Офісу?

Ярмак це не "якийсь посадовець Офісу". Він точно ознайомлений зі всіма документами.

Коротше, ти пишеш якусь фігню.

Всі розумні люди в Україні(і не тільки в Україні) все прекрасно зрозуміли. Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака). Ярмак це не "якийсь посадовець Офісу". Він точно ознайомлений зі всіма документами.Коротше, ти пишеш якусь фігню.Всі розумні люди в Україні(і не тільки в Україні) все прекрасно зрозуміли. Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака).

Ознайомлений. І що?

Поясни: ознайомлений, стоїть гриф *Особливої важливості*.

Що повинен або може відповісти в СМІ посадовець (хоч голова Офісу, хоч голова служби безпеки, хоч один з службовців)?



Що саме *офіційно збрехав* президент?



З.и. те, що було перенесено операцію і після цього (співпадіння)) вона зірвалася, дає підстави розумним людям в Україні (і не тільки) зрозуміти, що "потекло" з самої гори.



Але отаке твердження "Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака)." -- це фігня.

Тому що немає однозначного зобов'язання в Єрмака і Ко говорити лише думку президента.

(І це до речі сучасна маніпуляція -- а на фіга нам слова якогось Єрмака).

Тому що "як максимум, власноруч злив, а може відбілює)" - це припущення.





Всі розумні люди не пояснять: а навіщо президенту власноруч так підставлятися (особливо отой максимум - власноруч зливати операцію)? Ознайомлений. І що?Поясни: ознайомлений, стоїть гриф *Особливої важливості*.Що повинен або може відповісти в СМІ посадовець (хоч голова Офісу, хоч голова служби безпеки, хоч один з службовців)?Що саме *офіційно збрехав* президент?З.и. те, що було перенесено операцію і після цього (співпадіння)) вона зірвалася, дає підстави розумним людям в Україні (і не тільки) зрозуміти, що "потекло" з самої гори.Але отаке твердження "Президент як мінімум збрехав, а як максимум - власноруч злив операцію(а можливо просто відбілює Ярмака)." -- це фігня.Тому що немає однозначного зобов'язання в Єрмака і Ко говорити лише думку президента.(І це до речі сучасна маніпуляція -- а на фіга нам слова якогось Єрмака).Тому що "як максимум, власноруч злив, а може відбілює)" - це припущення.Всі розумні люди не пояснять: а навіщо президенту власноруч так підставлятися (особливо отой максимум - власноруч зливати операцію)? detroytred

Повідомлень: 24377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 20:34 unicdima написав: Schmit написав: Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?

Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була. Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.

Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.

А тепер факти:

ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов

ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації

ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями. Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.А тепер факти:ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусовні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецопераціїні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.

Та ні.

Тут без варіантів. Однозначно - ЗЕ визнав публічно наявність операції. Та ні.Тут без варіантів. Однозначно - ЗЕ визнав публічно наявність операції. detroytred

Повідомлень: 24377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 20:39 Schmit написав: unicdima написав: Schmit написав: Тут зезедент наговорив собі на імпічмент (як мінімум), а ти далі "А в Америке негров линчуют".

Прокоментуй краще слова арестовичів з єрмаками, які з піною доказували, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент сказав - таки була.

Так кому вірити, зезеденту чи аристовичам? Тут зезедент наговорив собі на імпічмент (як мінімум), а ти далі "А в Америке негров линчуют".Прокоментуй краще слова арестовичів з єрмаками, які з піною доказували, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент сказав - таки була.Так кому вірити, зезеденту чи аристовичам?

Якась зрада тут існує лише в хворій свинофермівській уяві, з приводу вагнерівців Зеленський не сказав нічого нового. Може через це Белінгкет замовк? Якась зрада тут існує лише в хворій свинофермівській уяві, з приводу вагнерівців Зеленський не сказав нічого нового. Може через це Белінгкет замовк?

Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?

Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була. Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.



Вірити не треба нікому.

Але урівнювати президента та Арестовича?

Арестовича спокійно заявить, що так казав раніше, бо так треба було.

Президент же більш обережний.



За всім оцим зі стелі *явка з повинною* не помітним залишилось головне -- як це так, президент держави проти операції, а вона все рівно проводиться державними силовиками. Під його головуванням.

Ось це повний... Вірити не треба нікому.Але урівнювати президента та Арестовича?Арестовича спокійно заявить, що так казав раніше, бо так треба було.Президент же більш обережний.За всім оцим зі стелі *явка з повинною* не помітним залишилось головне -- як це так, президент держави проти операції, а вона все рівно проводиться державними силовиками. Під його головуванням.Ось це повний... detroytred

Повідомлень: 24377 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 21:02 unicdima написав: Schmit написав: Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?

Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була. Відволічись на секунду від своїх свиней у хліві та дай відповідь на просте запитання, кому тепер вірити, аристовичам чи зезеденту?Нагадаю, арестовичі доводили, що ніякої спецоперації не було взагалі, а зезедент визнав, що таки була.

Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.

Зеленський просто висловився так, що його слова можна трактувати двояко.

Існування спецоперації зезедентом визнано однозначно, ніякої двоякості.

А от з дзвінком луці повинні розбиратись слідчі. Чи був дзвінок вже після злиття інформації, чи цей дзвінок і був злиттям.

unicdima написав: А тепер факти:

ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусов

ні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації

А тепер факти:ні одна українська спецслужба не підтвердила факт готування ними такої спецоперації як нам малювали ФСБ-Бутусовні одна західна чи турецька спецслужба не підтвердила факт участі в такій спецоперації

Спецслужби як правило не розголошують і не коментують провалені операції.

unicdima написав: ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.

ні одна країна не змінила формат військово-політичної співпраці з Україною після історії з вагнерівцями.

Бо розуміють, Україні потрібна допомога, а зелена влада - тимчасове непорозуміння.

Але у зовнішній політиці у нас провалено вже майже все. Існування спецоперації зезедентом визнано однозначно, ніякої двоякості.А от з дзвінком луці повинні розбиратись слідчі. Чи був дзвінок вже після злиття інформації, чи цей дзвінок і був злиттям.Спецслужби як правило не розголошують і не коментують провалені операції.Бо розуміють, Україні потрібна допомога, а зелена влада - тимчасове непорозуміння.Але у зовнішній політиці у нас провалено вже майже все. Schmit

Повідомлень: 2230 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 22:44 Полегче-полегче... А то зелёный Димка начнет о чем-то догадываться... Hotab

Повідомлень: 4024 З нами з: 15.02.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7346734773487349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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