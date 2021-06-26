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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:14
Re: Політичні дискусії
Задержанных в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они живут в съемных квартирах в Минске.
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:39
Задавав, але віч-на-віч і на зрозумілій їм мові, а не через відосіки.
А тут Зе вже апелює до совісті "заходу" після повного провалу зовнішньополітичної роботи з ЕС і США, коли про Україну знову почали говорити без України.
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