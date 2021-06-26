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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:14
Re: Політичні дискусії
Задержанных в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они живут в съемных квартирах в Минске.
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:39
Задавав, але віч-на-віч і на зрозумілій їм мові, а не через відосіки.
А тут Зе вже апелює до совісті "заходу" після повного провалу зовнішньополітичної роботи з ЕС і США, коли про Україну знову почали говорити без України.
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:51
Результати роботи Порошенка високо оцінили німецькі бюрократи
Україну в НАТО та ЄС не бачать кандидати в канцлери Німеччини. Армін Лашет (Християнсько-демократичний союз) й Олаф Шольц (Соціал-демократична партія) вважають, що найближчим часом Україна не зможе стати членом не тільки НАТО, а і Європейського Союзу (ЄС).
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:53
Кацапська агентура активізувалась
Таємні документи, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці у графстві Кент (Велика Британія).
Про це повідомляє ВВС.
Так, розмоклий стос паперів обсягом майже 50 сторінок, був знайдений за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок, 22 червня. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму 23 червня.
На думку журналістів, знайдені документи, які включають електронні листи та презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника Міністерства оборони.
У паперах зазначено, що місія, яку в міністерстві оборони назвали “невинним проходом через українські територіальні води” проводилася з очікуванням, що Росія може відреагувати агресивно.
Додано: Нед 27 чер, 2021 17:18
Ні, це вже результат дворічної бездарно-провальної зовнішньополітичної діяльності зевлади.
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