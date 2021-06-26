RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7347734873497350
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:14

Re: Політичні дискусії

Задержанных в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они живут в съемных квартирах в Минске.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:39

  Ukrainian написав:Дуже шкода що порошенко не задавав таких незручних запитань європейським бюрократам
https://www.youtube.com/watch?v=ZryhVTTSH-w

Задавав, але віч-на-віч і на зрозумілій їм мові, а не через відосіки.
А тут Зе вже апелює до совісті "заходу" після повного провалу зовнішньополітичної роботи з ЕС і США, коли про Україну знову почали говорити без України.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:52


Де тарифні майдани, крики про зубожіння...
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:51

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Дуже шкода що порошенко не задавав таких незручних запитань європейським бюрократам
https://www.youtube.com/watch?v=ZryhVTTSH-w

Задавав, але віч-на-віч і на зрозумілій їм мові, а не через відосіки.
А тут Зе вже апелює до совісті "заходу" після повного провалу зовнішньополітичної роботи з ЕС і США, коли про Україну знову почали говорити без України.

Результати роботи Порошенка високо оцінили німецькі бюрократи

Україну в НАТО та ЄС не бачать кандидати в канцлери Німеччини. Армін Лашет (Християнсько-демократичний союз) й Олаф Шольц (Соціал-демократична партія) вважають, що найближчим часом Україна не зможе стати членом не тільки НАТО, а і Європейського Союзу (ЄС).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9919
З нами з: 18.06.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:53

Кацапська агентура активізувалась
Таємні документи, що містять подробиці про HMS Defender та британських військових, були знайдені на автобусній зупинці у графстві Кент (Велика Британія).

Про це повідомляє ВВС.

Так, розмоклий стос паперів обсягом майже 50 сторінок, був знайдений за автобусною зупинкою в Кенті рано вранці у вівторок, 22 червня. В одному наборі документів обговорюється ймовірна реакція Росії на прохід корабля через українські води біля узбережжя Криму 23 червня.

На думку журналістів, знайдені документи, які включають електронні листи та презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника Міністерства оборони.

У паперах зазначено, що місія, яку в міністерстві оборони назвали “невинним проходом через українські територіальні води” проводилася з очікуванням, що Росія може відреагувати агресивно.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9919
З нами з: 18.06.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:18

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Дуже шкода що порошенко не задавав таких незручних запитань європейським бюрократам
https://www.youtube.com/watch?v=ZryhVTTSH-w

Задавав, але віч-на-віч і на зрозумілій їм мові, а не через відосіки.
А тут Зе вже апелює до совісті "заходу" після повного провалу зовнішньополітичної роботи з ЕС і США, коли про Україну знову почали говорити без України.

Результати роботи Порошенка високо оцінили німецькі бюрократи

Україну в НАТО та ЄС не бачать кандидати в канцлери Німеччини. Армін Лашет (Християнсько-демократичний союз) й Олаф Шольц (Соціал-демократична партія) вважають, що найближчим часом Україна не зможе стати членом не тільки НАТО, а і Європейського Союзу (ЄС).

Ні, це вже результат дворічної бездарно-провальної зовнішньополітичної діяльності зевлади.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7347734873497350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4273)
27.06.2021 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.