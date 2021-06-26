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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7348734973507351 Додано: Нед 27 чер, 2021 18:32 Ukrainian написав: Schmit написав: Ні, це вже результат дворічної бездарно-провальної зовнішньополітичної діяльності зевлади. Ні, це вже результат дворічної бездарно-провальної зовнішньополітичної діяльності зевлади.

А що коли був Порошенко европейскі бюрократи обіцяли Україні ЄС та НАТО ?

Ні не обіцяли, не дивлячись на те що «Порошенко задавав питання (?) віч-на-віч та на зрозумілій їм мові»

То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А що коли був Порошенко европейскі бюрократи обіцяли Україні ЄС та НАТО ?Ні не обіцяли, не дивлячись на те що «Порошенко задавав питання (?) віч-на-віч та на зрозумілій їм мові»То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.



Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.



Так, Україну в НАТО не запрошують, як і випускника ПТУ ніхто не запрошує в університет на держзамовлення. Щоб туди потрапити, потрібно докласти зусиль.

І попередня влада послідовно докладала цих зусиль, проводились реформи, яких не було всі роки незалежності, проміжний пункт - отримано безвіз.

Зелені ж не продовжили рухатись цим шляхом, а все загальмували, десь навіть відкотили і дивуються, "чому ж ми досі не в НАТО".

Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.Так, Україну в НАТО не запрошують, як і випускника ПТУ ніхто не запрошує в університет на держзамовлення. Щоб туди потрапити, потрібно докласти зусиль.І попередня влада послідовно докладала цих зусиль, проводились реформи, яких не було всі роки незалежності, проміжний пункт - отримано безвіз.Зелені ж не продовжили рухатись цим шляхом, а все загальмували, десь навіть відкотили і дивуються, "чому ж ми досі не в НАТО". Schmit

Повідомлень: 2234 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 18:41 Ukrainian Причём здесь США и Китай?

У Вас, видимо языковый барьер!

Перевожу.

1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!

2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!

3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!



Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!

Вы же, его виноватым выставляете.

Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!

Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.

Интересно, кто его на подобное толкает?

Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"! У Вас, видимо языковый барьер!Перевожу.1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!Вы же, его виноватым выставляете.Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.Интересно, кто его на подобное толкает?Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"! Replay

Повідомлень: 2290 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7348734973507351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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