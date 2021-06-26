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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7348734973507351
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:32

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Ні, це вже результат дворічної бездарно-провальної зовнішньополітичної діяльності зевлади.

А що коли був Порошенко европейскі бюрократи обіцяли Україні ЄС та НАТО ?
Ні не обіцяли, не дивлячись на те що «Порошенко задавав питання (?) віч-на-віч та на зрозумілій їм мові»
То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.


Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.

Так, Україну в НАТО не запрошують, як і випускника ПТУ ніхто не запрошує в університет на держзамовлення. Щоб туди потрапити, потрібно докласти зусиль.
І попередня влада послідовно докладала цих зусиль, проводились реформи, яких не було всі роки незалежності, проміжний пункт - отримано безвіз.
Зелені ж не продовжили рухатись цим шляхом, а все загальмували, десь навіть відкотили і дивуються, "чому ж ми досі не в НАТО".
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:41

Ukrainian Причём здесь США и Китай?

У Вас, видимо языковый барьер!
Перевожу.
1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!
2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!
3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!

Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!
Вы же, его виноватым выставляете.
Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!
Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.
Интересно, кто его на подобное толкает?
Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"! :D
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  #<1 ... 7348734973507351
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