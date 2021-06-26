Ukrainian написав:
А що коли був Порошенко европейскі бюрократи обіцяли Україні ЄС та НАТО ?
Ні не обіцяли, не дивлячись на те що «Порошенко задавав питання (?) віч-на-віч та на зрозумілій їм мові»
То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.
Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.
Так, Україну в НАТО не запрошують, як і випускника ПТУ ніхто не запрошує в університет на держзамовлення. Щоб туди потрапити, потрібно докласти зусиль.
І попередня влада послідовно докладала цих зусиль, проводились реформи, яких не було всі роки незалежності, проміжний пункт - отримано безвіз.
Зелені ж не продовжили рухатись цим шляхом, а все загальмували, десь навіть відкотили і дивуються, "чому ж ми досі не в НАТО".