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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7348734973507351
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:41

Ukrainian Причём здесь США и Китай?

У Вас, видимо языковый барьер!
Перевожу.
1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!
2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!
3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!

Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!
Вы же, его виноватым выставляете.
Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!
Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.
Интересно, кто его на подобное толкает?
Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:00

Schmit Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.

Бред
1. Санкции, вводимые Западом против России - служат интересам самого Запада, прежде всего! Аналогично и санкции США против Китая, служат интересам США а никакая это не попытка "борьбы с коммунистическим режимом в Китае"!
2. От применённых против России санкций, пострадал только простой народ, но никак не расейские Олигархи, которые стали только богаче.
Более того, за счёт санкций, Россия смогла увеличить степень эксплуатации рабочих и на этом фоне, создать собственное импортозамещение.

Мы перекрыли транспортный поток в Крым? Они мост построили.
Мы начали перекрывать поставки газа? Они Сев. Поток построили, притом - привлекли иностранные инвестиции.

Простые рассеяне пашут а вот олигархи ихние - богатеют.
При этом, во многом именно благодаря санкциям, в России положительное сальдо торгового баланса(даже при снизившихся ценах на энергоносители).


Вы правы в том, что ни США ни ЕС - ничего не должны Украине!
Они думают о себе, о своих гражданах, о своих избирателях и бизнесменах.

Ну а в Украине, судя по опубликованной стате о демографии, никто вообще ни о чем не думает, кроме своего личного кошелька.

Вопрос времени, когда всё рухнет.
НАТО воевать с Рашкой не собирается.
Кредитов нам просто так, не дадут.
Высокая коммуналка, приведёт к массовым неплатежам и недовольству населения.
Увеличение давления на народ, на бизнес - приводит только с сжатию бизнеса и усложнению ситуации.
Не новость. Сто раз это всё было сказано и спрогнозировано!

Надо самим строить Правовое Государство, с Нормальными Законами и Налогами!
Ориентированное на Граждан Украины а не "США, ЕС"! :D

Вы же, построили такое... что большинство украинцев, мечтают стать гражданами ЕС или США.... и если только та же Польша, предоставит "второе гражданство для граждан Украины" без каких-либо условий, там все... даже бабки 60-летние поползут за паспортом! :D

"Вы" -построили страну, из которой большинство хочет сбежать!
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:01

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:ні ЕС нічим нам не зобовязані.

От тільки чому бюрократам з ЄС так не дає спокою український кругляк?
  Schmit написав:Так, Україну в НАТО не запрошують, як і випускника ПТУ ніхто не запрошує в університет на держзамовлення. Щоб туди потрапити, потрібно докласти зусиль.

Болгарія та Румунія багато цих зусиль доклали чи Литва з Латвію надривали пупа щоб сподобатись НАТО ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:03

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме

А що якщо питання задавати дипломатичним тоном чи взагалі мовчати в трубочку як попередники то ефект буде кращий?
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:03

  Replay написав:
Ukrainian Причём здесь США и Китай?

У Вас, видимо языковый барьер!
Перевожу.
1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!
2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!
3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!

Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!
Вы же, его виноватым выставляете.
Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!
Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.
Интересно, кто его на подобное толкает?
Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"! :D

А порохоботи нас запевняють, що всі на Заході прислухалися до ПОПа і все вирішувалося на нашу користь.
Виходить брехали?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:07

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Мы начали перекрывать поставки газа? Они Сев. Поток построили, притом - привлекли иностранные инвестиции.

Це коли Україна перекривала поставки газу?
  Replay написав:России положительное сальдо торгового баланса(даже при снизившихся ценах на энергоносители).

Дуже сильно це курсу рубля допомогло чи інфляції на продукти?
Відніміть нафту навіть без газу від російского експорту і де буде той баланс.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:15

  Ukrainian написав: Відніміть нафту навіть без газу від російского експорту і де буде той баланс.

А хіба єврогейці ввели санкції на російські нафту-газ?
То чому їх віднімати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:25

  unicdima написав:
  Replay написав:
Ukrainian Причём здесь США и Китай?

У Вас, видимо языковый барьер!
Перевожу.
1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!
2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!
3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!

Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!
Вы же, его виноватым выставляете.
Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!
Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.
Интересно, кто его на подобное толкает?
Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"! :D

А порохоботи нас запевняють, що всі на Заході прислухалися до ПОПа і все вирішувалося на нашу користь.
Виходить брехали?

Міжнародні санкції щодо Росії (з 2014)
Просто подивись, скільки санкцій (зв'язаних в Україною) введено проти рфії з 2014 року за папередників і порівняй з двома роками нинішньої влади. Думаєш, "захід" це все вводив просто "за красивые глазки"? Ні, влада тоді серйозно працювала на зовнішньополітичному фронті, щоб це все ввели.
А працювали б так, як працюють зелені сьогодні, то і половини з цих санкцій не було б, чи ще й проти України були б санкції.
Schmit
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