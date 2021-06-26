Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
У Вас, видимо языковый барьер! Перевожу. 1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина! 2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина! 3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!
Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС! Вы же, его виноватым выставляете. Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать! Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме. Интересно, кто его на подобное толкает? Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"!
Schmit Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.
Бред 1. Санкции, вводимые Западом против России - служат интересам самого Запада, прежде всего! Аналогично и санкции США против Китая, служат интересам США а никакая это не попытка "борьбы с коммунистическим режимом в Китае"! 2. От применённых против России санкций, пострадал только простой народ, но никак не расейские Олигархи, которые стали только богаче. Более того, за счёт санкций, Россия смогла увеличить степень эксплуатации рабочих и на этом фоне, создать собственное импортозамещение.
Мы перекрыли транспортный поток в Крым? Они мост построили. Мы начали перекрывать поставки газа? Они Сев. Поток построили, притом - привлекли иностранные инвестиции.
Простые рассеяне пашут а вот олигархи ихние - богатеют. При этом, во многом именно благодаря санкциям, в России положительное сальдо торгового баланса(даже при снизившихся ценах на энергоносители).
Вы правы в том, что ни США ни ЕС - ничего не должны Украине! Они думают о себе, о своих гражданах, о своих избирателях и бизнесменах.
Ну а в Украине, судя по опубликованной стате о демографии, никто вообще ни о чем не думает, кроме своего личного кошелька.
Вопрос времени, когда всё рухнет. НАТО воевать с Рашкой не собирается. Кредитов нам просто так, не дадут. Высокая коммуналка, приведёт к массовым неплатежам и недовольству населения. Увеличение давления на народ, на бизнес - приводит только с сжатию бизнеса и усложнению ситуации. Не новость. Сто раз это всё было сказано и спрогнозировано! Надо самим строить Правовое Государство, с Нормальными Законами и Налогами! Ориентированное на Граждан Украины а не "США, ЕС"!
Вы же, построили такое... что большинство украинцев, мечтают стать гражданами ЕС или США.... и если только та же Польша, предоставит "второе гражданство для граждан Украины" без каких-либо условий, там все... даже бабки 60-летние поползут за паспортом! "Вы" -построили страну, из которой большинство хочет сбежать!
У Вас, видимо языковый барьер! Перевожу. 1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина! 2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина! 3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!
Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС! Вы же, его виноватым выставляете. Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать! Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме. Интересно, кто его на подобное толкает? Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"!
А порохоботи нас запевняють, що всі на Заході прислухалися до ПОПа і все вирішувалося на нашу користь. Виходить брехали?
У Вас, видимо языковый барьер! Перевожу. 1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина! 2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина! 3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!
Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС! Вы же, его виноватым выставляете. Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать! Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме. Интересно, кто его на подобное толкает? Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"!
А порохоботи нас запевняють, що всі на Заході прислухалися до ПОПа і все вирішувалося на нашу користь. Виходить брехали?
Міжнародні санкції щодо Росії (з 2014) Просто подивись, скільки санкцій (зв'язаних в Україною) введено проти рфії з 2014 року за папередників і порівняй з двома роками нинішньої влади. Думаєш, "захід" це все вводив просто "за красивые глазки"? Ні, влада тоді серйозно працювала на зовнішньополітичному фронті, щоб це все ввели. А працювали б так, як працюють зелені сьогодні, то і половини з цих санкцій не було б, чи ще й проти України були б санкції.