Додано: Нед 27 чер, 2021 19:00

Schmit Ні США, ні ЕС нічим нам не зобовязані. Ті ж санкції проти рфії (яких добились папередники) коштують "заходу" величезніих збитків і вже хоча б за це треба бути вдячним.

Бред1. Санкции, вводимые Западом против России - служат интересам самого Запада, прежде всего! Аналогично и санкции США против Китая, служат интересам США а никакая это не попытка "борьбы с коммунистическим режимом в Китае"!2. От применённых против России санкций, пострадал только простой народ, но никак не расейские Олигархи, которые стали только богаче.Более того, за счёт санкций, Россия смогла увеличить степень эксплуатации рабочих и на этом фоне, создать собственное импортозамещение.Мы перекрыли транспортный поток в Крым? Они мост построили.Мы начали перекрывать поставки газа? Они Сев. Поток построили, притом - привлекли иностранные инвестиции.Простые рассеяне пашут а вот олигархи ихние - богатеют.При этом, во многом именно благодаря санкциям, в России положительное сальдо торгового баланса(даже при снизившихся ценах на энергоносители).Вы правы в том, что ни США ни ЕС - ничего не должны Украине!Они думают о себе, о своих гражданах, о своих избирателях и бизнесменах.Ну а в Украине, судя по опубликованной стате о демографии, никто вообще ни о чем не думает, кроме своего личного кошелька.Вопрос времени, когда всё рухнет.НАТО воевать с Рашкой не собирается.Кредитов нам просто так, не дадут.Высокая коммуналка, приведёт к массовым неплатежам и недовольству населения.Увеличение давления на народ, на бизнес - приводит только с сжатию бизнеса и усложнению ситуации.Не новость. Сто раз это всё было сказано и спрогнозировано!Ориентированное на Граждан Украины а не "США, ЕС"!Вы же, построили такое... что большинство украинцев, мечтают стать гражданами ЕС или США.... и если только та же Польша, предоставит "второе гражданство для граждан Украины" без каких-либо условий, там все... даже бабки 60-летние поползут за паспортом!