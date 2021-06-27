Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.
Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:04
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22
Re: Політичні дискусії
А ви хоч колись задумувались
1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС
2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?
3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?
|