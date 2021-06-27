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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7349735073517352
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:04

  Schmit написав:
Ну про яке НАТО і ЄС можна говорити з такою владою.

Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.
Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.
А ви хоч колись задумувались
1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС
2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?
3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?
budivelnik
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  #<1 ... 7349735073517352
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