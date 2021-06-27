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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7349735073517352 Додано: Нед 27 чер, 2021 21:04 Schmit написав:

Ну про яке НАТО і ЄС можна говорити з такою владою. Ну про яке НАТО і ЄС можна говорити з такою владою.

Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.

Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть. Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть. unicdima

Повідомлень: 1611 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А ви хоч колись задумувались

1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС

2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?

3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? А ви хоч колись задумувались1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? budivelnik

Повідомлень: 24580 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 22:33 budivelnik написав: Ukrainian написав: То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А ви хоч колись задумувались

1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС

2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?

3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? А ви хоч колись задумувались1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?

Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.

Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять Ukrainian

Повідомлень: 9926 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 22:48 Ukrainian написав: Це коли Україна перекривала поставки газу? Це коли Україна перекривала поставки газу?

Читайтк сами, кто там что платил и какие "Договора" заключали:

Набирайте в Wiki

Газові конфлікти між Росією й Україною



Вкратце, напомню Идеологию!

"Россия, используя низкие цены на газ - Шантажировала Украину политически, заставляла Украину отказаться от Европейского Выбора, возможности сделать Украину "Германией-Францией-Британией и т.р."!

Так было? Не ошибся!

"Труба" - делала Украину Заложницей ситуации.

Были разработаны различные "Сземы", в т.ч. т.н. Реверсные, когда тот же российский газ, Украина как бы покупала в Европе, при этом - получая деньги за транзит.

Клятi москали, увидев невозможность "Влиять на Украину через Трубу" - решили построить Обходные пути, видимо - чтобы не влиять на Украину!

По идее - нас это должно только радовать, ведь мы не будем зависеть от расейского газа, от трубы и нам вообще не нужно унижаться перед кремлядями!

Увы, оказалось... что европейский газ(рассейский через европу) нам будет обходитмя намного дороже, чем обхожился вражеский напрямую, плюс не будет денег за транзит.

Учитывая достаточно большую зависимость промышленности Украины от газа, ну... это всё влечет за собой повышение себестоимости продукции и падение конкурентоспособности на мировых рынках!

Дуже сильно це курсу рубля допомогло чи інфляції на продукти?

Відніміть нафту навіть без газу від російского експорту і де буде той баланс.

Да олигархам и власти - плевать на курс рубля!

Даже отмазка есть, для охлоса.

Рубль упал потому, что рассея противостоит санкциям и пр., "денег нет, но вы там держитесь" из серии.

Дешевле рубль - дешевле рабочая сила, дешевле себестоимость продукции!



Кстати, наши могли бы Тоже "заливать гривну", как заливает доллар ФРС, евро ЕЦБ или же китаёзы свой юань!

НО!

Нам так делать Низзя!

Потому, что украинская экономика - сильно завязана на ОВГЗ(снижение гривны- вывод нерезами денег) ну и зависимость от МВФ не позволит принимать такие решения.



Крепкая гривна при падающем баксе - это увеличение налогового давления на экономику Украины, прежде всего, снижение конкурентоспособности нашей промышленности, бизнеса и пр.

Как выше сказано, не нам решать, какой курс, у нас долгов на несколько ВВП! Читайтк сами, кто там что платил и какие "Договора" заключали:Набирайте в WikiВкратце, напомню Идеологию!"Россия, используя низкие цены на газ - Шантажировала Украину политически, заставляла Украину отказаться от Европейского Выбора, возможности сделать Украину "Германией-Францией-Британией и т.р."!Так было? Не ошибся!"Труба" - делала Украину Заложницей ситуации.Были разработаны различные "Сземы", в т.ч. т.н. Реверсные, когда тот же российский газ, Украина как бы покупала в Европе, при этом - получая деньги за транзит.По идее - нас это должно только радовать, ведь мы не будем зависеть от расейского газа, от трубы и нам вообще не нужно унижаться перед кремлядями!Увы, оказалось... что европейский газ(рассейский через европу) нам будет обходитмя намного дороже, чем обхожился вражеский напрямую, плюс не будет денег за транзит.Учитывая достаточно большую зависимость промышленности Украины от газа, ну... это всё влечет за собой повышение себестоимости продукции и падение конкурентоспособности на мировых рынках!Да олигархам и власти - плевать на курс рубля!Даже отмазка есть, для охлоса.Рубль упал потому, что рассея противостоит санкциям и пр., "денег нет, но вы там держитесь" из серии.Дешевле рубль - дешевле рабочая сила, дешевле себестоимость продукции!Кстати, наши могли бы Тоже "заливать гривну", как заливает доллар ФРС, евро ЕЦБ или же китаёзы свой юань!НО!Нам так делать Низзя!Потому, что украинская экономика - сильно завязана на ОВГЗ(снижение гривны- вывод нерезами денег) ну и зависимость от МВФ не позволит принимать такие решения.Крепкая гривна при падающем баксе - это увеличение налогового давления на экономику Украины, прежде всего, снижение конкурентоспособности нашей промышленности, бизнеса и пр.Как выше сказано, не нам решать, какой курс, у нас долгов на несколько ВВП! Replay

Повідомлень: 2292 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 23:11 Ukrainian написав: budivelnik написав: Ukrainian написав: То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А ви хоч колись задумувались

1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС

2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?

3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? А ви хоч колись задумувались1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.

Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять 1 Ви не плутайте кількість людей з совковим мишленням в Прибалтиці,Болгарії,Польщі і в Україні.

У нас по обєктивним причинам - на порядок більше

2 Переварити наприклад 2 млн совків і 20 млн совків - це велика різниця...можна й подавитись

3 Цікаво

А навіщо ЄСівцям мучитись нас переварюючи? Навіщо їм погіршувати своє життя заради нас?

Тому й кажу

Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... 1 Ви не плутайте кількість людей з совковим мишленням в Прибалтиці,Болгарії,Польщі і в Україні.У нас по обєктивним причинам - на порядок більше2 Переварити наприклад 2 млн совків і 20 млн совків - це велика різниця...можна й подавитись3 ЦікавоА навіщо ЄСівцям мучитись нас переварюючи? Навіщо їм погіршувати своє життя заради нас?Тому й кажуЯк тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... budivelnik

Повідомлень: 24580 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7349735073517352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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