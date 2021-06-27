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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7349735073517352
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:04

  Schmit написав:
Ну про яке НАТО і ЄС можна говорити з такою владою.

Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.
Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.
А ви хоч колись задумувались
1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС
2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?
3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:33

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.
А ви хоч колись задумувались
1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС
2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?
3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?

Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.
Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:48

  Ukrainian написав:Це коли Україна перекривала поставки газу?

Читайтк сами, кто там что платил и какие "Договора" заключали:
Набирайте в Wiki
Газові конфлікти між Росією й Україною

Вкратце, напомню Идеологию!
"Россия, используя низкие цены на газ - Шантажировала Украину политически, заставляла Украину отказаться от Европейского Выбора, возможности сделать Украину "Германией-Францией-Британией и т.р."!
Так было? Не ошибся!
"Труба" - делала Украину Заложницей ситуации.
Были разработаны различные "Сземы", в т.ч. т.н. Реверсные, когда тот же российский газ, Украина как бы покупала в Европе, при этом - получая деньги за транзит.
Клятi москали, увидев невозможность "Влиять на Украину через Трубу" - решили построить Обходные пути, видимо - чтобы не влиять на Украину!
По идее - нас это должно только радовать, ведь мы не будем зависеть от расейского газа, от трубы и нам вообще не нужно унижаться перед кремлядями!
Увы, оказалось... что европейский газ(рассейский через европу) нам будет обходитмя намного дороже, чем обхожился вражеский напрямую, плюс не будет денег за транзит.
Учитывая достаточно большую зависимость промышленности Украины от газа, ну... это всё влечет за собой повышение себестоимости продукции и падение конкурентоспособности на мировых рынках!
Дуже сильно це курсу рубля допомогло чи інфляції на продукти?
Відніміть нафту навіть без газу від російского експорту і де буде той баланс.

Да олигархам и власти - плевать на курс рубля!
Даже отмазка есть, для охлоса.
Рубль упал потому, что рассея противостоит санкциям и пр., "денег нет, но вы там держитесь" из серии.
Дешевле рубль - дешевле рабочая сила, дешевле себестоимость продукции!

Кстати, наши могли бы Тоже "заливать гривну", как заливает доллар ФРС, евро ЕЦБ или же китаёзы свой юань!
НО!
Нам так делать Низзя!
Потому, что украинская экономика - сильно завязана на ОВГЗ(снижение гривны- вывод нерезами денег) ну и зависимость от МВФ не позволит принимать такие решения.

Крепкая гривна при падающем баксе - это увеличение налогового давления на экономику Украины, прежде всего, снижение конкурентоспособности нашей промышленности, бизнеса и пр. :)
Как выше сказано, не нам решать, какой курс, у нас долгов на несколько ВВП! :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:11

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно.
А ви хоч колись задумувались
1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС
2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?
3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?
Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.
Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять
1 Ви не плутайте кількість людей з совковим мишленням в Прибалтиці,Болгарії,Польщі і в Україні.
У нас по обєктивним причинам - на порядок більше
2 Переварити наприклад 2 млн совків і 20 млн совків - це велика різниця...можна й подавитись
3 Цікаво
А навіщо ЄСівцям мучитись нас переварюючи? Навіщо їм погіршувати своє життя заради нас?
Тому й кажу
Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС...
budivelnik
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