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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7349735073517352 Додано: Нед 27 чер, 2021 21:04 Schmit написав:

Ну про яке НАТО і ЄС можна говорити з такою владою. Ну про яке НАТО і ЄС можна говорити з такою владою.

Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.

Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть. Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть. unicdima

Повідомлень: 1611 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А ви хоч колись задумувались

1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС

2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?

3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? А ви хоч колись задумувались1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? budivelnik

Повідомлень: 24581 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 22:33 budivelnik написав: Ukrainian написав: То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А ви хоч колись задумувались

1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС

2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?

3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? А ви хоч колись задумувались1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?

Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.

Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять Ukrainian

Повідомлень: 9926 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 22:48 Ukrainian написав: Це коли Україна перекривала поставки газу? Це коли Україна перекривала поставки газу?

Читайтк сами, кто там что платил и какие "Договора" заключали:

Набирайте в Wiki

Газові конфлікти між Росією й Україною



Вкратце, напомню Идеологию!

"Россия, используя низкие цены на газ - Шантажировала Украину политически, заставляла Украину отказаться от Европейского Выбора, возможности сделать Украину "Германией-Францией-Британией и т.р."!

Так было? Не ошибся!

"Труба" - делала Украину Заложницей ситуации.

Были разработаны различные "Сземы", в т.ч. т.н. Реверсные, когда тот же российский газ, Украина как бы покупала в Европе, при этом - получая деньги за транзит.

Клятi москали, увидев невозможность "Влиять на Украину через Трубу" - решили построить Обходные пути, видимо - чтобы не влиять на Украину!

По идее - нас это должно только радовать, ведь мы не будем зависеть от расейского газа, от трубы и нам вообще не нужно унижаться перед кремлядями!

Увы, оказалось... что европейский газ(рассейский через европу) нам будет обходитмя намного дороже, чем обхожился вражеский напрямую, плюс не будет денег за транзит.

Учитывая достаточно большую зависимость промышленности Украины от газа, ну... это всё влечет за собой повышение себестоимости продукции и падение конкурентоспособности на мировых рынках!

Дуже сильно це курсу рубля допомогло чи інфляції на продукти?

Відніміть нафту навіть без газу від російского експорту і де буде той баланс.

Да олигархам и власти - плевать на курс рубля!

Даже отмазка есть, для охлоса.

Рубль упал потому, что рассея противостоит санкциям и пр., "денег нет, но вы там держитесь" из серии.

Дешевле рубль - дешевле рабочая сила, дешевле себестоимость продукции!



Кстати, наши могли бы Тоже "заливать гривну", как заливает доллар ФРС, евро ЕЦБ или же китаёзы свой юань!

НО!

Нам так делать Низзя!

Потому, что украинская экономика - сильно завязана на ОВГЗ(снижение гривны- вывод нерезами денег) ну и зависимость от МВФ не позволит принимать такие решения.



Крепкая гривна при падающем баксе - это увеличение налогового давления на экономику Украины, прежде всего, снижение конкурентоспособности нашей промышленности, бизнеса и пр.

Как выше сказано, не нам решать, какой курс, у нас долгов на несколько ВВП! Читайтк сами, кто там что платил и какие "Договора" заключали:Набирайте в WikiВкратце, напомню Идеологию!"Россия, используя низкие цены на газ - Шантажировала Украину политически, заставляла Украину отказаться от Европейского Выбора, возможности сделать Украину "Германией-Францией-Британией и т.р."!Так было? Не ошибся!"Труба" - делала Украину Заложницей ситуации.Были разработаны различные "Сземы", в т.ч. т.н. Реверсные, когда тот же российский газ, Украина как бы покупала в Европе, при этом - получая деньги за транзит.По идее - нас это должно только радовать, ведь мы не будем зависеть от расейского газа, от трубы и нам вообще не нужно унижаться перед кремлядями!Увы, оказалось... что европейский газ(рассейский через европу) нам будет обходитмя намного дороже, чем обхожился вражеский напрямую, плюс не будет денег за транзит.Учитывая достаточно большую зависимость промышленности Украины от газа, ну... это всё влечет за собой повышение себестоимости продукции и падение конкурентоспособности на мировых рынках!Да олигархам и власти - плевать на курс рубля!Даже отмазка есть, для охлоса.Рубль упал потому, что рассея противостоит санкциям и пр., "денег нет, но вы там держитесь" из серии.Дешевле рубль - дешевле рабочая сила, дешевле себестоимость продукции!Кстати, наши могли бы Тоже "заливать гривну", как заливает доллар ФРС, евро ЕЦБ или же китаёзы свой юань!НО!Нам так делать Низзя!Потому, что украинская экономика - сильно завязана на ОВГЗ(снижение гривны- вывод нерезами денег) ну и зависимость от МВФ не позволит принимать такие решения.Крепкая гривна при падающем баксе - это увеличение налогового давления на экономику Украины, прежде всего, снижение конкурентоспособности нашей промышленности, бизнеса и пр.Как выше сказано, не нам решать, какой курс, у нас долгов на несколько ВВП! Replay

Повідомлень: 2292 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 чер, 2021 23:11 Ukrainian написав: budivelnik написав: Ukrainian написав: То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. То може уже час почати називати речі своїми іменами і визнати що Україну уже 13 років годують «завтраками» і кінця цьому не видно. А ви хоч колись задумувались

1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС

2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?

3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? А ви хоч колись задумувались1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ? Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.

Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять 1 Ви не плутайте кількість людей з совковим мишленням в Прибалтиці,Болгарії,Польщі і в Україні.

У нас по обєктивним причинам - на порядок більше

2 Переварити наприклад 2 млн совків і 20 млн совків - це велика різниця...можна й подавитись

3 Цікаво

А навіщо ЄСівцям мучитись нас переварюючи? Навіщо їм погіршувати своє життя заради нас?

Тому й кажу

Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... 1 Ви не плутайте кількість людей з совковим мишленням в Прибалтиці,Болгарії,Польщі і в Україні.У нас по обєктивним причинам - на порядок більше2 Переварити наприклад 2 млн совків і 20 млн совків - це велика різниця...можна й подавитись3 ЦікавоА навіщо ЄСівцям мучитись нас переварюючи? Навіщо їм погіршувати своє життя заради нас?Тому й кажуЯк тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... budivelnik

Повідомлень: 24581 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 05:27 budivelnik написав: Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС...

Если брать уровень вмешательства государственных органов в экономику и личную жизнь - в ЕС гораздо больше социализма, чем у нас Если брать уровень вмешательства государственных органов в экономику и личную жизнь - в ЕС гораздо больше социализма, чем у нас Tegularius Повідомлень: 1567 З нами з: 11.02.14 Подякував: 209 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 08:40 Tegularius написав: budivelnik написав: Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС... Если брать уровень вмешательства государственных органов в экономику и личную жизнь - в ЕС гораздо больше социализма, чем у нас Если брать уровень вмешательства государственных органов в экономику и личную жизнь - в ЕС гораздо больше социализма, чем у нас А при чому тут рівень регулювання в багатих країнах..якщо ми бідна?

Адже можна отримати Шведський капіталізмо/соціалізм

А можна отримати північнокорейський...

Ніколи не задумувались - чому так?

А все просто

Спочатку Шведи стали Багатими, а тільки після того уряд Швеції почав забирати в багатих і роздавати бідним

З Україною ситуація інша

Та кількість дуже багатих має всього 20-30 млрд доларів доступних до розкуркулювання, тому ними не нагодуєш всіх бідних

А середнього класу як такого дуже мало. А при чому тут рівень регулювання в..якщо миАдже можна отримати Шведський капіталізмо/соціалізмА можна отримати північнокорейський...Ніколи не задумувались - чому так?А все простоСпочатку Шведи стали, а тільки після того уряд Швеції почав забирати в багатих і роздавати біднимЗ Україною ситуація іншаТа кількість дуже багатих має всього 20-30 млрд доларів доступних до розкуркулювання, тому ними не нагодуєш всіх біднихА середнього класу як такого дуже мало. budivelnik

Повідомлень: 24581 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 09:07

конце 1980-х - начале 1990-х экономика Швеции страдала от низких темпов роста и высокой инфляции, а национальная валюта, шведская крона, неоднократно обесценивалась. Во время серьезного финансового кризиса в начале 1990-х стабильность шведских банков пошатнулась, два из них были национализированы, безработица резко выросла, а государственные расходы и государственный долг – увеличились.?



Возвращение к стабильности было непростым. Но, проводя реформы – и сохраняя им приверженность, – Швеция трансформировала свою экономику, проложив путь к устойчивому росту в условиях глобальной экономической неопределенности.



Это стало возможным благодаря тому, что Швеция, при помощи ряда правил, по сути заново изобрела свое экономическое управление. Во-первых, в 1996 году был введен потолок государственных расходов (utgiftstak). Это сопровождалось введением «целевого показателя профицита» (överskottsmålet) для государственного бюджета. Эти меры остаются в целом неизменными и по сей день.



Кроме того, в 2007 году был создан Шведский совет по финансовой политике (Finanspolitiska rådet). Его эксперты проверяют политические решения правительства в отношении государственных финансов – чтобы обеспечить их соответствие целям роста, занятости и долгосрочной финансовой устойчивости.



https://ru.sweden.se/rabota-i-uchyoba/b ... iya-uspeha



Тобто:

1. По суті було теж, що й в нас -- низькі темпи росту. Без совків.

2. Реформи. Від влади!!! Без вимог пересічних реформувати.

3. Завдяки реформам (від влади) ріст, збільшення доходів, розвиток.





І ніякі оповідання, що от нарід повинен сам забажати реформ, не проходять.

Бо адже точно нарід не бажав підняття цін, скорочень в медицині, того ж продажу землі і т.д.

Але можновладці при наявності в себе бажання, мети просувають реформи... конце 1980-х - начале 1990-х экономика Швеции страдала от низких темпов роста и высокой инфляции, а национальная валюта, шведская крона, неоднократно обесценивалась. Во время серьезного финансового кризиса в начале 1990-х стабильность шведских банков пошатнулась, два из них были национализированы, безработица резко выросла, а государственные расходы и государственный долг – увеличились.?Возвращение к стабильности было непростым. Но, проводя реформы – и сохраняя им приверженность, – Швеция трансформировала свою экономику, проложив путь к устойчивому росту в условиях глобальной экономической неопределенности.Это стало возможным благодаря тому, что Швеция, при помощи ряда правил, по сути заново изобрела свое экономическое управление. Во-первых, в 1996 году был введен потолок государственных расходов (utgiftstak). Это сопровождалось введением «целевого показателя профицита» (överskottsmålet) для государственного бюджета. Эти меры остаются в целом неизменными и по сей день.Кроме того, в 2007 году был создан Шведский совет по финансовой политике (Finanspolitiska rådet). Его эксперты проверяют политические решения правительства в отношении государственных финансов – чтобы обеспечить их соответствие целям роста, занятости и долгосрочной финансовой устойчивости.Тобто:1. По суті було теж, що й в нас -- низькі темпи росту. Без совків.2. Реформи. Від влади!!! Без вимог пересічних реформувати.3. Завдяки реформам (від влади) ріст, збільшення доходів, розвиток.І ніякі оповідання, що от нарід повинен сам забажати реформ, не проходять.Бо адже точно нарід не бажав підняття цін, скорочень в медицині, того ж продажу землі і т.д.Але можновладці при наявності в себе бажання, мети просувають реформи... detroytred

Повідомлень: 24378 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 10:20



Минкульт и СБУ прокомментировали исчезновение Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.



Минкульт говорит, что исключил согласно письма СБУ.



СБУ говорит, что действовали исходя из разъяснений Минкульта, по которым вопрос требует дополнительного изучения.



Злые языки говорят, что включение Киркорова в список угроз могло бы привести к запрету показа в Украине фильмов с его участием, который выпускал Квартал 95.



Поэтому Киркорова из списка оперативно изъяли. "Их борьба" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14808 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8044 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7349735073517352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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