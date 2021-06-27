Ще один помножив себе на нуль, ставши холуєм кнура.
Колись був цікавою людиною той Чекалкін, а зараз несе таку дічь, що вуха в`януть.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:04
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22
Re: Політичні дискусії
А ви хоч колись задумувались
1 Що зміниться для пересічного,якщо він залишиться совком, а Україну приймуть в ЄС
2 Чи потрібно ЄС 20 млн совків по суті?
3 Якби в нас референдум про Безумовний Дохід завершився так само як і у Швейцарії - через скільки хвилин після референдуму, нас прийняли б в ЄС і НАТО ?
Додано: Нед 27 чер, 2021 22:33
Те що змінилось для пересічного совкової болгарина, латиша, литовця чи румуна.
Якось переварили ЄС болгарів та поляків і українців переварять
Додано: Нед 27 чер, 2021 22:48
Читайтк сами, кто там что платил и какие "Договора" заключали:
Набирайте в Wiki
Газові конфлікти між Росією й Україною
Вкратце, напомню Идеологию!
"Россия, используя низкие цены на газ - Шантажировала Украину политически, заставляла Украину отказаться от Европейского Выбора, возможности сделать Украину "Германией-Францией-Британией и т.р."!
Так было? Не ошибся!
"Труба" - делала Украину Заложницей ситуации.
Были разработаны различные "Сземы", в т.ч. т.н. Реверсные, когда тот же российский газ, Украина как бы покупала в Европе, при этом - получая деньги за транзит.
Клятi москали, увидев невозможность "Влиять на Украину через Трубу" - решили построить Обходные пути, видимо - чтобы не влиять на Украину!
По идее - нас это должно только радовать, ведь мы не будем зависеть от расейского газа, от трубы и нам вообще не нужно унижаться перед кремлядями!
Увы, оказалось... что европейский газ(рассейский через европу) нам будет обходитмя намного дороже, чем обхожился вражеский напрямую, плюс не будет денег за транзит.
Учитывая достаточно большую зависимость промышленности Украины от газа, ну... это всё влечет за собой повышение себестоимости продукции и падение конкурентоспособности на мировых рынках!
Да олигархам и власти - плевать на курс рубля!
Даже отмазка есть, для охлоса.
Рубль упал потому, что рассея противостоит санкциям и пр., "денег нет, но вы там держитесь" из серии.
Дешевле рубль - дешевле рабочая сила, дешевле себестоимость продукции!
Кстати, наши могли бы Тоже "заливать гривну", как заливает доллар ФРС, евро ЕЦБ или же китаёзы свой юань!
НО!
Нам так делать Низзя!
Потому, что украинская экономика - сильно завязана на ОВГЗ(снижение гривны- вывод нерезами денег) ну и зависимость от МВФ не позволит принимать такие решения.
Крепкая гривна при падающем баксе - это увеличение налогового давления на экономику Украины, прежде всего, снижение конкурентоспособности нашей промышленности, бизнеса и пр.
Как выше сказано, не нам решать, какой курс, у нас долгов на несколько ВВП!
Додано: Нед 27 чер, 2021 23:11
1 Ви не плутайте кількість людей з совковим мишленням в Прибалтиці,Болгарії,Польщі і в Україні.
У нас по обєктивним причинам - на порядок більше
2 Переварити наприклад 2 млн совків і 20 млн совків - це велика різниця...можна й подавитись
3 Цікаво
А навіщо ЄСівцям мучитись нас переварюючи? Навіщо їм погіршувати своє життя заради нас?
Тому й кажу
Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС...
Додано: Пон 28 чер, 2021 05:27
Додано: Пон 28 чер, 2021 08:40
А при чому тут рівень регулювання в багатих країнах..якщо ми бідна?
Адже можна отримати Шведський капіталізмо/соціалізм
А можна отримати північнокорейський...
Ніколи не задумувались - чому так?
А все просто
Спочатку Шведи стали Багатими, а тільки після того уряд Швеції почав забирати в багатих і роздавати бідним
З Україною ситуація інша
Та кількість дуже багатих має всього 20-30 млрд доларів доступних до розкуркулювання, тому ними не нагодуєш всіх бідних
А середнього класу як такого дуже мало.
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:07
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конце 1980-х - начале 1990-х экономика Швеции страдала от низких темпов роста и высокой инфляции, а национальная валюта, шведская крона, неоднократно обесценивалась. Во время серьезного финансового кризиса в начале 1990-х стабильность шведских банков пошатнулась, два из них были национализированы, безработица резко выросла, а государственные расходы и государственный долг – увеличились.?
Возвращение к стабильности было непростым. Но, проводя реформы – и сохраняя им приверженность, – Швеция трансформировала свою экономику, проложив путь к устойчивому росту в условиях глобальной экономической неопределенности.
Это стало возможным благодаря тому, что Швеция, при помощи ряда правил, по сути заново изобрела свое экономическое управление. Во-первых, в 1996 году был введен потолок государственных расходов (utgiftstak). Это сопровождалось введением «целевого показателя профицита» (överskottsmålet) для государственного бюджета. Эти меры остаются в целом неизменными и по сей день.
Кроме того, в 2007 году был создан Шведский совет по финансовой политике (Finanspolitiska rådet). Его эксперты проверяют политические решения правительства в отношении государственных финансов – чтобы обеспечить их соответствие целям роста, занятости и долгосрочной финансовой устойчивости.
Тобто:
1. По суті було теж, що й в нас -- низькі темпи росту. Без совків.
2. Реформи. Від влади!!! Без вимог пересічних реформувати.
3. Завдяки реформам (від влади) ріст, збільшення доходів, розвиток.
І ніякі оповідання, що от нарід повинен сам забажати реформ, не проходять.
Бо адже точно нарід не бажав підняття цін, скорочень в медицині, того ж продажу землі і т.д.
Але можновладці при наявності в себе бажання, мети просувають реформи...
Додано: Пон 28 чер, 2021 10:20
"Их борьба"
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