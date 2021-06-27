Додано: Пон 28 чер, 2021 11:15

«Політичні дискусії»…

Политика в Украине закончилась в 19 году.

Когда Агент «Пианист», окрылённый успехом ринулся на отчёт к хозяевам в Оман. И ему достаточно популярно объяснили, что это не тот случай, что бы «быковать», сбив гражданский борт в Тегеране.

Обгадившись оно пошло по предначеранному – из Москвы.

1. Разосралось со всеми союзниками.

2. «Стало разводить фронт» - тварь боится хозяев, больше, чем Честных патриотов Украины

3. Обвалили восстановленную экономику кровью и потом, смертями и уничтоженными возможностями...

4. Обвалили платёжное национальное средство – за ним нет экономики.

5. Запустили официальный процесс ликвидации национального проекта «Украина»

6. Сделали то, что не удалось в 1950х московитянам…

7. Официально регламентировали Украину, как банановые задворки, без национальных интересов.

8. На «Поле экономики» с «Янелохами», после Давоса, ни один уважающий себя Лидер – не сядет посрать на одном поле.

9. Умудриться, в военное время, обвалить военный заказ на 2021год – могли только из Москвы. Клоуны, они неполноценные – даже не понимают, что это такое.

………………………………………………………

В нашей новейшей Истории такой пример был с Кравчуком. Который сдал 50% Бывшего СССР – не 25% официальной экономики СССР, а 50%!

Это было третье Государство МИРА! Не только по причине наличия ЯО.

Которому популярно объяснили, что он никто и зовут его никак, и что стоит его собачья жизнь. Обосравшись оно не предприняло шагов к восстановлению Независимости. А наоборот – её валило под чётким руководством из-вне, до прихода ставленника «красных директоров».

На сегодня, АП, ВР – на прямую исполняют сценарий по развалу Украины – как минимум её «федерализации».

И РФ не отказалось от своих планов – Крым, Азов, Чёрное море сейчас перенасыщено военной техникой.

Отдельно о «Коррупции» - в международной экономике существует такой термин, как паритет торгового баланса. Покупая «Слугу» или «Папиков» - РФ, через Китай то же, даёт в прокат свои с идеологической накачкой фуфло. Только теперь деньги за это платят украинцы, но деньги остаются в Швеции, тем самым лишая Украину валюты, для сьёмки тех же новых картин, или существования средств в экономике Украины.



Янелох, со своими подельниками – ложил на Украину ему и его гамадрильи уже хватит не на одно поколение, только вот «Украина»…..