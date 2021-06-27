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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:15
«Політичні дискусії»…
Политика в Украине закончилась в 19 году.
Когда Агент «Пианист», окрылённый успехом ринулся на отчёт к хозяевам в Оман. И ему достаточно популярно объяснили, что это не тот случай, что бы «быковать», сбив гражданский борт в Тегеране.
Обгадившись оно пошло по предначеранному – из Москвы.
1. Разосралось со всеми союзниками.
2. «Стало разводить фронт» - тварь боится хозяев, больше, чем Честных патриотов Украины
3. Обвалили восстановленную экономику кровью и потом, смертями и уничтоженными возможностями...
4. Обвалили платёжное национальное средство – за ним нет экономики.
5. Запустили официальный процесс ликвидации национального проекта «Украина»
6. Сделали то, что не удалось в 1950х московитянам…
7. Официально регламентировали Украину, как банановые задворки, без национальных интересов.
8. На «Поле экономики» с «Янелохами», после Давоса, ни один уважающий себя Лидер – не сядет посрать на одном поле.
9. Умудриться, в военное время, обвалить военный заказ на 2021год – могли только из Москвы. Клоуны, они неполноценные – даже не понимают, что это такое.
………………………………………………………
В нашей новейшей Истории такой пример был с Кравчуком. Который сдал 50% Бывшего СССР – не 25% официальной экономики СССР, а 50%!
Это было третье Государство МИРА! Не только по причине наличия ЯО.
Которому популярно объяснили, что он никто и зовут его никак, и что стоит его собачья жизнь. Обосравшись оно не предприняло шагов к восстановлению Независимости. А наоборот – её валило под чётким руководством из-вне, до прихода ставленника «красных директоров».
На сегодня, АП, ВР – на прямую исполняют сценарий по развалу Украины – как минимум её «федерализации».
И РФ не отказалось от своих планов – Крым, Азов, Чёрное море сейчас перенасыщено военной техникой.
Отдельно о «Коррупции» - в международной экономике существует такой термин, как паритет торгового баланса. Покупая «Слугу» или «Папиков» - РФ, через Китай то же, даёт в прокат свои с идеологической накачкой фуфло. Только теперь деньги за это платят украинцы, но деньги остаются в Швеции, тем самым лишая Украину валюты, для сьёмки тех же новых картин, или существования средств в экономике Украины.
Янелох, со своими подельниками – ложил на Украину ему и его гамадрильи уже хватит не на одно поколение, только вот «Украина»…..
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:18
Что интересно, а ведь большинство так и не понимает, что:
1. Политика закончилась в 91м. И сдал Украину Кравчук.
2. Политика закончилась в 14м с момента Оккупации Крыма.
3. Политика закончилась в 19м! С момента подчинения АП, ВР Украины - Агрессору.
И ... Война продолжается!
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:20
Replay написав:
Ukrainian Причём здесь США и Китай?
У Вас, видимо языковый барьер!
Перевожу.
1. Вопрос "Сев.Потока" - решает Германия, ЕС, США... но никак не Украина!
2. Вопросы касаемо Крыма - решает НАТО, но никак не Украина!
3. Вопросы членства Украины в ЕС и в НАТО - решает ЕС и НАТО, но никак не Украина!
Для Вас, прямым текстом: Порощенко не мог решать вопросы Крыма, НАТО, Сев.Потока и тем более ЕС!
Вы же, его виноватым выставляете.
Если что, я его не защищаю, т.к. что Порошенко, что Зеленский - говорят то, что именно Вы хотите слышать!
Зеленский, вообще жжот непадецки, какие-то требования Западу предъявляет, вопросы Канцлеру задаёт в ультимативной форме.
Интересно, кто его на подобное толкает?
Смотрится - смешно, ну как миниатюра от "Вечернего Квартала"!
Клоун, со своей гамадрильей официально сдал все интересы Украины.
Но это не значит, что интересов не имеет Германия, Франция,... что выступили в интересах Украины - в торговле с РФ. и Китаем.
Не зря, же клоун разосрелся со всеми союзниками.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:24
- Наличие "Государства"!
Tegularius написав: budivelnik написав:
Як тільки основна маса українців прийме ментально капіталістичні норми ЄС і відсовиться від соціалістичних совкових - так відразу ми в ЄС...
Если брать уровень вмешательства государственных органов в экономику и личную жизнь - в ЕС гораздо больше социализма, чем у нас
И интересов его Граждан.
Геббельсовщина сделала с Вами своё дело.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:40
Говорят, сегодня у "орійців" заказали праздничный вертеп на вечер.
Вангую, что всё будет как всегда сухо и скучно, строго по таймингу
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