Говорят, сегодня у "орійців" заказали праздничный вертеп на вечер.
Вангую, что всё будет как всегда сухо и скучно, строго по таймингу
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:40
Говорят, сегодня у "орійців" заказали праздничный вертеп на вечер.
Вангую, что всё будет как всегда сухо и скучно, строго по таймингу
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:32
Конституция - Достойный Повод!
Слава!
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:25
Re: Політичні дискусії
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