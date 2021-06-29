RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7350735173527353
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:32

Вкладчик1234 Говорят, сегодня у "орійців" заказали праздничный вертеп на вечер.
Вангую, что всё будет как всегда сухо и скучно, строго по таймингу


Конституция - Достойный Повод!
Слава!
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 20.06.08
Подякував: 135 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:25

Re: Політичні дискусії

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6367
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5209 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 06:18

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 08.09.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:56

Интересная ситуация складывается с поставками газа в Европу.

Газпром не хочет бронировать у Украины дополнительные мощности для прокачки газа в ЕС. Следовательно, европейцы не могут сейчас наполнять свои хранилища газом. А это, по прогнозам, может привести к резкому росту спотовых цен на газ в Европе, которые и так уже выше 400 долларов за тысячу кубов. А именно к спотовым ценам ЕС привязаны и цены на газ внутри Украины.

Впрочем, судя по всему, основной мотив Газпрома это не цены (хотя и они может быть тоже), а приучение европейцев к мысли, что Северный поток-2 должен быть с осени обязательно запущен.

И никаких альтернативных вариантов «на всякий случай» уже не рассматривается.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14816
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8048 раз.
Подякували: 3897 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:20

Зображення
Всі бачать що справедливість,рівність і соціалізм - програшний варіант?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24582
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2632 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7350735173527353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33086)
29.06.2021 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.