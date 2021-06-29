Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересная ситуация складывается с поставками газа в Европу.
Газпром не хочет бронировать у Украины дополнительные мощности для прокачки газа в ЕС. Следовательно, европейцы не могут сейчас наполнять свои хранилища газом. А это, по прогнозам, может привести к резкому росту спотовых цен на газ в Европе, которые и так уже выше 400 долларов за тысячу кубов. А именно к спотовым ценам ЕС привязаны и цены на газ внутри Украины.
Впрочем, судя по всему, основной мотив Газпрома это не цены (хотя и они может быть тоже), а приучение европейцев к мысли, что Северный поток-2 должен быть с осени обязательно запущен.
И никаких альтернативных вариантов «на всякий случай» уже не рассматривается.