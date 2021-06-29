Додано: Вів 29 чер, 2021 22:16

pesikot

Наскільки ж ви, брехуни, тупі...



Ти подивись з чого ви надаєте, що мені закидаєте - три повідомлення у відповіді, істерику зі стелі, та тещо.

Дрібниці дрібниць.

І задоволені вкрай.



Я ж вас макаю в вашу брехню та наклепи.

Ти ж відносно цих важких звинувачень, як і раніше, відмовчуєшся, і знов або нову брехню, або маячню ліпиш.

Де істерика? Де?



Тупе ти створіння, зрозумій, що можна висловлювати свою думку навіть не розібравшись. Для цього форум і є. Учасники (ті, хто глибше вивчив) виправлять.

Особливо коли це нікого не кривдить.

Якщо ж кривдить, то вибачився, визнав свою помилку й усе.



Я тобі, тупоголовому, навіщо постійно так по поличкам розкладаю твою брехню, маячню?

Щоб ти хоч раз або визнав, або аргументовано заперечив.



Ти ж ні визнати, ні заперечити, ні 2 куе. відповісти за брехню на особисту адресу не можеш.

Відмовчися і ліпиш знов.

Бо гнилий далі нікуди.

Збрехати і брехати тобі вже природньо стало. Аля кисіль і Ко.



Вкотре тобі розтулмачив.

Тупим же я тебе називаю на підставі того, що тільки таке тупе створіння може продовжувати тупо брехати (тобто коли не має змоги хоч якось підтвердити).

Брешеш про операторів обліковки, агента і т.д., то май змогу відповісти.

Закидаєш про істерику, так покажи де вона, в чому саме виражається.

Ти ж проігнорував ключове слово "глибоко", потім пояснення про нього і замість цього тупо згенерував про істерику.



Які зараз мої стандартні 3 повідомлення на будь-яке повідомлення?

Порахуй, як часто в мене це відбувається.

Аби приплести...