Вкладчик1234 Говорят, сегодня у "орійців" заказали праздничный вертеп на вечер.
Вангую, что всё будет как всегда сухо и скучно, строго по таймингу
Конституция - Достойный Повод!
Слава!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:32
Конституция - Достойный Повод!
Слава!
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:25
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:56
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:20
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:34
Replay , если вы под контролем, вас поймали бындеровцы и вставили в зад тризуб, дайте нам знать: поставьте в конце сообщения звёздочку. Спасать не будем, нам просто поржать.
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:35
Твоей истерикой доволен
Мой совет отстался прежний - сперва разберись в теме, а потом лепи свои стандартные 3 поста на любой пост
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:38
А вот и unicdima, который вышел с темой - да всегда это было известно
Ты же утверждал, что никакой операции не было.
Тьфу, гнилой пропагандон от Фёдорова. Ничем не отличаешься от российских пропагандонов
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:16
pesikot
Наскільки ж ви, брехуни, тупі...
Ти подивись з чого ви надаєте, що мені закидаєте - три повідомлення у відповіді, істерику зі стелі, та тещо.
Дрібниці дрібниць.
І задоволені вкрай.
Я ж вас макаю в вашу брехню та наклепи.
Ти ж відносно цих важких звинувачень, як і раніше, відмовчуєшся, і знов або нову брехню, або маячню ліпиш.
Де істерика? Де?
Тупе ти створіння, зрозумій, що можна висловлювати свою думку навіть не розібравшись. Для цього форум і є. Учасники (ті, хто глибше вивчив) виправлять.
Особливо коли це нікого не кривдить.
Якщо ж кривдить, то вибачився, визнав свою помилку й усе.
Я тобі, тупоголовому, навіщо постійно так по поличкам розкладаю твою брехню, маячню?
Щоб ти хоч раз або визнав, або аргументовано заперечив.
Ти ж ні визнати, ні заперечити, ні 2 куе. відповісти за брехню на особисту адресу не можеш.
Відмовчися і ліпиш знов.
Бо гнилий далі нікуди.
Збрехати і брехати тобі вже природньо стало. Аля кисіль і Ко.
Вкотре тобі розтулмачив.
Тупим же я тебе називаю на підставі того, що тільки таке тупе створіння може продовжувати тупо брехати (тобто коли не має змоги хоч якось підтвердити).
Брешеш про операторів обліковки, агента і т.д., то май змогу відповісти.
Закидаєш про істерику, так покажи де вона, в чому саме виражається.
Ти ж проігнорував ключове слово "глибоко", потім пояснення про нього і замість цього тупо згенерував про істерику.
Які зараз мої стандартні 3 повідомлення на будь-яке повідомлення?
Порахуй, як часто в мене це відбувається.
Аби приплести...
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