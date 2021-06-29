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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 чер, 2021 00:20
Всех с победой конечно, но по-честному это не столько заслуга наших, сколько нереальный фарт.
Вышли с 3 места с самой слабой группы (1 и 2 места вылетели уже в 1/8). При этом попали на самого слабого из всех возможных соперников (шведы в доп. время просто стояли). Любой из вышедших в 1/4 вынесет наших в одну калитку. Да и любой из вышедших в 1/8, кроме шведов и ещё может Уэльса
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Tegularius
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