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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7351735273537354
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 00:20

Всех с победой конечно, но по-честному это не столько заслуга наших, сколько нереальный фарт.
Вышли с 3 места с самой слабой группы (1 и 2 места вылетели уже в 1/8). При этом попали на самого слабого из всех возможных соперников (шведы в доп. время просто стояли). Любой из вышедших в 1/4 вынесет наших в одну калитку. Да и любой из вышедших в 1/8, кроме шведов и ещё может Уэльса
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 01:29

  Tegularius написав:Всех с победой конечно, но по-честному это не столько заслуга наших, сколько нереальный фарт.
Вышли с 3 места с самой слабой группы (1 и 2 места вылетели уже в 1/8). При этом попали на самого слабого из всех возможных соперников (шведы в доп. время просто стояли). Любой из вышедших в 1/4 вынесет наших в одну калитку. Да и любой из вышедших в 1/8, кроме шведов и ещё может Уэльса

Зовсім і не фарт. Рівна гра. Моменти і у нас були непогані.
Повезло хіба що з червоною карткою. Після червоної вже пішла гра в одні ворота.
andrijk777
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