Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Всех с победой конечно, но по-честному это не столько заслуга наших, сколько нереальный фарт. Вышли с 3 места с самой слабой группы (1 и 2 места вылетели уже в 1/8). При этом попали на самого слабого из всех возможных соперников (шведы в доп. время просто стояли). Любой из вышедших в 1/4 вынесет наших в одну калитку. Да и любой из вышедших в 1/8, кроме шведов и ещё может Уэльса
Tegularius написав:Всех с победой конечно, но по-честному это не столько заслуга наших, сколько нереальный фарт. Вышли с 3 места с самой слабой группы (1 и 2 места вылетели уже в 1/8). При этом попали на самого слабого из всех возможных соперников (шведы в доп. время просто стояли). Любой из вышедших в 1/4 вынесет наших в одну калитку. Да и любой из вышедших в 1/8, кроме шведов и ещё может Уэльса
Зовсім і не фарт. Рівна гра. Моменти і у нас були непогані. Повезло хіба що з червоною карткою. Після червоної вже пішла гра в одні ворота.
Гражданам США не рекомендуют посещать Россию по нескольким причинам, в частности, из-за терроризма, произвольного применения местного законодательства, а также из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США. "Не путешествуйте в Россию через терроризм, преследования со стороны российских правоохранительных органов, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России и избирательного применения местного законодательства. Через COVID-19 и связанные с ним ограничения на въезд", - говорится в сообщении. Russian Federation Travel AdvisoryJune 28, 2021Russia - Level 4: Do Not Travel Do not travel to Russia due to terrorism, harassment by Russian government security officials, the embassy’s limited ability to assist U.S. citizens in Russia, and the arbitrary enforcement of local law. Reconsider travel due to COVID-19 and related entry restrictions. Do Not Travel to:
The North Caucasus, including Chechnya and Mount Elbrus, due to terrorism, kidnapping, and risk of civil unrest. Crimea due to Russia’s purported occupation of the Ukrainian territory and abuses by its occupying authorities. https://travel.state.gov/content/travel ... ation.html
Да, шведам мы ни в чем не уступали, а в физике даже превзошли. Не думаю, что численный перевес так уж сыграл, это не хоккей. Шведы в конце выдохлись и не успевали за нашими. Про фарт я имел в виду жребий. Такой же фарт был в 2006, когда вышли в 1/4 ЧМ не обыграв ни одного сильного соперника.
Про це йдеться в дослідженні Active Group, під час якого українці назвали, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. Результати вийшли такі:
англійська мова – 84,9%; німецька – 22,2%; французька – 13,7%; іспанська – 13,6%; польська – 11,1%; російська – 9,6%; китайська – 6,5%; португальська – 6,3%; арабська – 2,4%; інші – 1,4%. Частка тих, що вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб старше 60 років. Англійську ж найважливішою вважають усі вікові групи.
За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», 66% респондентів вважають, що українська має бути єдиною державною мовою.