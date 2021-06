Додано: Сер 30 чер, 2021 03:32

Гражданам США не рекомендуют посещать Россию по нескольким причинам, в частности, из-за терроризма, произвольного применения местного законодательства, а также из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США."Не путешествуйте в Россию через терроризм, преследования со стороны российских правоохранительных органов, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России и избирательного применения местного законодательства. Через COVID-19 и связанные с ним ограничения на въезд", - говорится в сообщении.Russian FederationTravel AdvisoryJune 28, 2021Russia - Level 4: Do Not TravelDo not travel to Russia due to terrorism, harassment by Russian government security officials, the embassy’s limited ability to assist U.S. citizens in Russia, and the arbitrary enforcement of local law. Reconsider travel due to COVID-19 and related entry restrictions.Do Not Travel to:The North Caucasus, including Chechnya and Mount Elbrus, due to terrorism, kidnapping, and risk of civil unrest.Crimea due to Russia’s purported occupation of the Ukrainian territory and abuses by its occupying authorities.