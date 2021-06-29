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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7351735273537354 Додано: Сер 30 чер, 2021 05:49 Tegularius написав: Ukrainian написав: Псячу мову тількі старі пердуни хочуть. Псячу мову тількі старі пердуни хочуть.

Ну вот Шевченко с футболистами нашей сборной вчера в перерыве общался на русском языке, что было хорошо слышно во время трансляции. Хотите сказать, что они псы шелудивые? Ну вот Шевченко с футболистами нашей сборной вчера в перерыве общался на русском языке, что было хорошо слышно во время трансляции. Хотите сказать, что они псы шелудивые?

Так багато українців говорять російською але голосують за Анг німецьку і тд Так багато українців говорять російською але голосують за Анг німецьку і тд Ukrainian

Повідомлень: 9931 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 10:24 Украинский «гетман», по совместительству бывший президент Петр Порошенко опозорился перед Азербайджаном. Сотрудники местного Агентства продовольственной безопасности (АПБ) проверили несколько тонн карамельной продукции Roshen из Украины – она оказалась непригодной для употребления



Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана проверило несколько тонн карамельной продукции из Украины и пришли к выводу, что она совершенно непригодна к употреблению. 8,3 тонны карамели марки «Рошен» украинского производства забракованы в связи с наличием недопустимого количества плесени и грибков. Партия не допущена к реализации в Азербайджане. В Баку предложено приехать представителям компании «Аэрошен», которая отвечала за отправку товара. Партия карамели подлежит уничтожению, компания-получатель продукции в Азербайджане требует возврата денег. Сомнительно, что впредь они будут заказывать товар этой марки. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14821 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8048 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 10:48 Вкладчик1234 написав: Интересная ситуация складывается с поставками газа в Европу.



Газпром не хочет бронировать у Украины дополнительные мощности для прокачки газа в ЕС. Следовательно, европейцы не могут сейчас наполнять свои хранилища газом. А это, по прогнозам, может привести к резкому росту спотовых цен на газ в Европе, которые и так уже выше 400 долларов за тысячу кубов. А именно к спотовым ценам ЕС привязаны и цены на газ внутри Украины.



Впрочем, судя по всему, основной мотив Газпрома это не цены (хотя и они может быть тоже), а приучение европейцев к мысли, что Северный поток-2 должен быть с осени обязательно запущен.



И никаких альтернативных вариантов «на всякий случай» уже не рассматривается.

а оно Газпрому надо?... а оно Газпрому надо?... Тракторист

Повідомлень: 5271 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 10:51 Вкладчик1234 написав: Украинский «гетман», по совместительству бывший президент Петр Порошенко опозорился перед Азербайджаном. Сотрудники местного Агентства продовольственной безопасности (АПБ) проверили несколько тонн карамельной продукции Roshen из Украины – она оказалась непригодной для употребления



Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана проверило несколько тонн карамельной продукции из Украины и пришли к выводу, что она совершенно непригодна к употреблению. 8,3 тонны карамели марки «Рошен» украинского производства забракованы в связи с наличием недопустимого количества плесени и грибков. Партия не допущена к реализации в Азербайджане. В Баку предложено приехать представителям компании «Аэрошен», которая отвечала за отправку товара. Партия карамели подлежит уничтожению, компания-получатель продукции в Азербайджане требует возврата денег. Сомнительно, что впредь они будут заказывать товар этой марки.

употребление петиных конфеток давно уже опасно для здоровья... употребление петиных конфеток давно уже опасно для здоровья... Тракторист

Повідомлень: 5271 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7351735273537354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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