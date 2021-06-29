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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 чер, 2021 05:49
Так багато українців говорять російською але голосують за Анг німецьку і тд
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:24
Украинский «гетман», по совместительству бывший президент Петр Порошенко опозорился перед Азербайджаном. Сотрудники местного Агентства продовольственной безопасности (АПБ) проверили несколько тонн карамельной продукции Roshen из Украины – она оказалась непригодной для употребления
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана проверило несколько тонн карамельной продукции из Украины и пришли к выводу, что она совершенно непригодна к употреблению. 8,3 тонны карамели марки «Рошен» украинского производства забракованы в связи с наличием недопустимого количества плесени и грибков. Партия не допущена к реализации в Азербайджане. В Баку предложено приехать представителям компании «Аэрошен», которая отвечала за отправку товара. Партия карамели подлежит уничтожению, компания-получатель продукции в Азербайджане требует возврата денег. Сомнительно, что впредь они будут заказывать товар этой марки.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:24
Шевченко відомий ватнік, ще й тупуватий, не здатний мову опанувати.
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