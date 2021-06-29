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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7351735273537354
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 05:49

  Tegularius написав:
  Ukrainian написав: Псячу мову тількі старі пердуни хочуть. :lol:

Ну вот Шевченко с футболистами нашей сборной вчера в перерыве общался на русском языке, что было хорошо слышно во время трансляции. Хотите сказать, что они псы шелудивые? :wink:

Так багато українців говорять російською але голосують за Анг німецьку і тд
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:24

Украинский «гетман», по совместительству бывший президент Петр Порошенко опозорился перед Азербайджаном. Сотрудники местного Агентства продовольственной безопасности (АПБ) проверили несколько тонн карамельной продукции Roshen из Украины – она оказалась непригодной для употребления


Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана проверило несколько тонн карамельной продукции из Украины и пришли к выводу, что она совершенно непригодна к употреблению. 8,3 тонны карамели марки «Рошен» украинского производства забракованы в связи с наличием недопустимого количества плесени и грибков. Партия не допущена к реализации в Азербайджане. В Баку предложено приехать представителям компании «Аэрошен», которая отвечала за отправку товара. Партия карамели подлежит уничтожению, компания-получатель продукции в Азербайджане требует возврата денег. Сомнительно, что впредь они будут заказывать товар этой марки.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:48

  Вкладчик1234 написав:
Интересная ситуация складывается с поставками газа в Европу.

Газпром не хочет бронировать у Украины дополнительные мощности для прокачки газа в ЕС. Следовательно, европейцы не могут сейчас наполнять свои хранилища газом. А это, по прогнозам, может привести к резкому росту спотовых цен на газ в Европе, которые и так уже выше 400 долларов за тысячу кубов. А именно к спотовым ценам ЕС привязаны и цены на газ внутри Украины.

Впрочем, судя по всему, основной мотив Газпрома это не цены (хотя и они может быть тоже), а приучение европейцев к мысли, что Северный поток-2 должен быть с осени обязательно запущен.

И никаких альтернативных вариантов «на всякий случай» уже не рассматривается.

а оно Газпрому надо?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:24

  Tegularius написав:
  Ukrainian написав: Псячу мову тількі старі пердуни хочуть. :lol:

Ну вот Шевченко с футболистами нашей сборной вчера в перерыве общался на русском языке, что было хорошо слышно во время трансляции. Хотите сказать, что они псы шелудивые? :wink:

Шевченко відомий ватнік, ще й тупуватий, не здатний мову опанувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:32

Re: Політичні дискусії

похож этот блогер на Зеленского?
https://youtu.be/Vv8oII008Lk?t=114
подарок кварталу 95, не благодарите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:06

  unicdima написав:
  Tegularius написав:
  Ukrainian написав: Псячу мову тількі старі пердуни хочуть. :lol:

Ну вот Шевченко с футболистами нашей сборной вчера в перерыве общался на русском языке, что было хорошо слышно во время трансляции. Хотите сказать, что они псы шелудивые? :wink:

Шевченко відомий ватнік, ще й тупуватий, не здатний мову опанувати.

Не видел IQ тестов Шевы, но такое.. Ты вон осилил мову выучить, а толку...Не блещешь интеллектом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:31

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Вкладчик1234
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  #<1 ... 7351735273537354
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