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Украинский «гетман», по совместительству бывший президент Петр Порошенко опозорился перед Азербайджаном. Сотрудники местного Агентства продовольственной безопасности (АПБ) проверили несколько тонн карамельной продукции Roshen из Украины – она оказалась непригодной для употребления
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана проверило несколько тонн карамельной продукции из Украины и пришли к выводу, что она совершенно непригодна к употреблению. 8,3 тонны карамели марки «Рошен» украинского производства забракованы в связи с наличием недопустимого количества плесени и грибков. Партия не допущена к реализации в Азербайджане. В Баку предложено приехать представителям компании «Аэрошен», которая отвечала за отправку товара. Партия карамели подлежит уничтожению, компания-получатель продукции в Азербайджане требует возврата денег. Сомнительно, что впредь они будут заказывать товар этой марки.
Интересная ситуация складывается с поставками газа в Европу.
Газпром не хочет бронировать у Украины дополнительные мощности для прокачки газа в ЕС. Следовательно, европейцы не могут сейчас наполнять свои хранилища газом. А это, по прогнозам, может привести к резкому росту спотовых цен на газ в Европе, которые и так уже выше 400 долларов за тысячу кубов. А именно к спотовым ценам ЕС привязаны и цены на газ внутри Украины.
Впрочем, судя по всему, основной мотив Газпрома это не цены (хотя и они может быть тоже), а приучение европейцев к мысли, что Северный поток-2 должен быть с осени обязательно запущен.
И никаких альтернативных вариантов «на всякий случай» уже не рассматривается.